PS5 - 'Riesiges' Spiele-Angebot zum Launch, sagt Insider

Der PlayStation 5-Launch könnte umfangreicher ausfallen, als wir bis jetzt vermuten. Denn laut eines Brancheninsiders soll Sony mit einem riesigen Line-Up direkt zum Start der Konsole aufwarten. Bis jetzt haben wir von Sony zwar schon erste Details zur verbauten Hardware des PS5 gesehen und auch einen ersten Blick auf den neuen DualSense Controller werfen können, doch besonders viele Exklusivtitel wurden noch nicht angekündigt. Zumindest keine, die direkt zum Start der Konsole spielbar sein werden.

Sowohl Microsoft als auch Sony haben bis jetzt noch keine Berge an Spielen vorgestellt, aktuell erwarten wir beispielsweise auf der Xbox Series X ein paar große Titel und eine Reihe an Xbox One-Spielen, die per Smart Delivery auch auf der Next Gen-Konsole laufen werden. Und auch Sony hatte, abgesehen von Cross Plattform- und Cross Gen-Titeln wenig neue, PlayStation-exklusive Spiele vorgestellt.

Geheimnisvoll bis zum Launch

Godfall, ein Lootshooter, ist bis jetzt einer der wenigen bestätigten Launch-Titel. Doch wenn wir den Aussagen von Streamer Maximillian Dood Glauben schenken, könnte der Shooter bald nicht mehr allein auf weiter Flur stehen. Sony soll nämlich seit Jahren am Spieleangebot der neuen Generation gearbeitet haben und viele seiner Branchenfreunde schwärmten schon seit Jahren über die Vielseitigkeit des Lineups.

Wie realistisch ist das? Der Streamer ist schon lange in der Fighting Game-Szene bekannt und beliebt und verfügt Dank seines Jobs wahrscheinlich über gute Verbindungen zu Entwicklern und PR. Aber auch eine Aussage Sonys auf einem Strategiemeeting, laut dem schon bald ein "fesselndes Arrangement an Titeln" angekündigt werden soll, unterstützt diese Aussage. Wir haben außerdem bei PlayStation nachgefragt und halten euch hier auf dem Laufenden.

Welche Titel können wir erwarten?

Welche Titel genau kommen, hat der Streamer natürlich nicht verraten. Doch wird schon lange zum Beispiel über ein neues Spiel der Shadow of the Colossus-Macher Bluepoint Games diskutiert, genau wie über ein neues Ratchet & Clank-Spiel oder vielleicht den nächsten Vertreter der Gran Turismo-Reihe, zu dem erst vor kurzem ein Leak aufgetaucht ist.

Damit wäre auch die Stille geklärt, in die sich Sony und PlayStation bezüglich vieler ihrer kommenden Titel gehüllt hat. Vielleicht wollten sie sich in den vorherigen Jahren einfach nicht in die Karten schauen lassen. Spannend ist außerdem, wie die Menge an Launch-Spielen im Vergleich zur Xbox Series X ausfallen wird. Letztere wollen hauptsächlich auf reine Xbox Series X-Titel verzichten und ihr Angebot eher auf die aktuelle und nächste Konsolengeneration ausbreiten.

Was wäre euch lieber? PS5-exklusive oder PS4- und PS5-Spiele?