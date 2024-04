Nur für kurze Zeit: PS5-SSD mit 2TB Speicher und 7.400 MB/s zum Sparpreis abstauben!

Bei Mindfactory könnt ihr jetzt eine sehr schnelle PS5-SSD günstig abstauben und euch genügend Speicher für eure Spiele sichern.

Euch geht langsam der Speicherplatz auf eurer PS5 aus? Dafür findet ihr jetzt bei Mindfactory eine günstige Lösung. Dort gibt es nämlich gerade die schnelle und sehr gut für PS5 geeignete NVMe SSD Patriot Viper VP4300 Lite mit 2TB im Angebot – allerdings wohl nur für kurze Zeit, denn die verfügbare Menge ist auf 100 Stück begrenzt! Ihr findet den Deal hier unter den sogenannten MindStar-Angeboten:

Die PS5-SSD kostet nur noch 129€, was für 2TB Speicher bei einer Geschwindigkeit von bis zu 7.400 MB/s ein hervorragender Preis ist. Zum Vergleich: Die beliebte Samsung 980 Pro mit 2TB und bis zu 7.000 MB/s bekommt ihr laut Vergleichsplattformen momentan nirgendwo für weniger als 164,90€.

Preise für PS5-SSDs steigen noch immer

Das Angebot ist auch deshalb so interessant, weil die Preise für schnelle PS5-SSDs schon seit über einem halben Jahr steigen. Das liegt vermutlich an einer Drosselung der Produktion durch Samsung, welche sich auch auf die Konkurrenz auswirkt. Es ist zwar möglich, dass dieser Preisanstieg in nicht allzu ferner Zukunft ein Ende findet, es kann aber ebenso gut sein, dass ihr in ein paar Monaten noch deutlich mehr für schnellen PS5-Speicher bezahlen müsst.

Was taugt die SSD Patriot Viper VP4300 Lite für die PS5?

Mit bis zu 7.400 MB/s Lesegeschwindigkeit nutzt die SSD Patriot Viper VP4300 Lite die Möglichkeiten der PS5 fast vollständig aus.

Hohe Geschwindigkeit: Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.400 MB/s ist die VP4300 Lite bestens für die PlayStation 5 geeignet. Viel mehr lässt sich aus dem PCIe-4.0-Anschluss der PS5 gar nicht herausholen, laut Sony reicht bereits eine Lesegeschwindigkeit von 5.500 MB/s für die Konsole aus. Die Schreibgeschwindigkeit der VP4300 Lite ist mit bis zu 6.400 MB/s übrigens ebenfalls hoch, das ist für die PS5 aber nicht von so großer Bedeutung.

Kein Kühlkörper: Einen Heatsink hat die Patriot Viper V4300 Lite in der angebotenen Version allerdings nicht. Zwar funktioniert sie auch so in der PS5, Sony empfiehlt aber einen Kühlkörper, weil es ansonsten zur Überhitzung und deshalb zu einer Drosselung der Leistung kommen könnte. Wollt ihr sichergehen, dass euch das nicht passiert, könnt ihr separat einen Heatsink dazukaufen. Hier ein paar Modelle, die in die PS5 passen:

