PS5-SSD mit 4TB im Angebot: Nur für kurze Zeit jede Menge Speicherplatz günstig schnappen

Bei Mindfactory könnt ihr euch jetzt für kurze Zeit eine PS5-SSD mit 4TB günstig schnappen.

Ihr wollt euch nie wieder Sorgen um zu wenig Speicherplatz auf eurer PS5 machen? Dann solltet ihr mal bei Mindfactory vorbeischauen. Dort gibt es jetzt nämlich die stolze 4TB große und bis zu 7.400 MB/s schnelle Lexar NM790 NVMe SSD zum günstigen Preis von 219€. So viel schnellen PS5 Speicher für so wenig Geld findet man selten. Das Angebot ist Teil der sogenannten Mindstar-Deals:

Eine offizielle zeitliche Begrenzung für den Deal gibt es zwar nicht, das Angebot ist aber auf 200 Exemplare begrenzt. Bis diese ausverkauft sind, dürfte es erfahrungsgemäß allenfalls wenige Tage dauern.

Steigende Preise bei PS5-SSDs

Bei dem derzeitigen Angebot handelt es sich nicht um den günstigsten Preis aller Zeiten für die Lexar NM790 4TB. Dass der Deal trotzdem empfehlenswert ist, liegt an den steigenden Preisen für PS5-SSDs. Samsung als einer der größten Hersteller hat die Produktion gedrosselt, was schon seit einigen Monaten dafür sorgt, dass auch die SSDs der Konkurrenz teurer werden. Falls ihr noch länger wartet, könnte es also sein, dass ihr in Zukunft noch deutlich mehr zahlt.

Wie gut ist die Lexar NM790 SSD für PS5?

Mit bis zu 7.400 MB/s Lesegeschwindigkeit ist die Lexar NM790 NVMe SSD mehr als schnell genug für PS5.

High Speed: Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.400 MB/s ist die Lexar NM790 gut für die PS5 geeignet und sogar nah am Limit dessen, was die Konsole überhaupt ausnutzen kann. Laut Sony braucht die PS5 eine SSD mit eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 5.500 MB/s. Die Schreibgeschwindigkeit der Lexar NM790 ist mit bis zu 6.400 MB/s ebenfalls hoch, das ist für die PS5 aber nicht so wichtig.

Ungekühlt: Über einen Heatsink verfügt die Lexar NM 790 in der hier angebotenen Version allerdings nicht. Zwar funktioniert sie auch so in der PS5, es könnte dann allerdings dazu kommen, dass sie überhitzt und deshalb die Leistung gedrosselt wird. Falls ihr das nicht riskieren wollt, könnt ihr separat einen Kühlkörper dazukaufen. Hier ein paar Modelle, die schmal genug sind für die PS5:

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht findet ihr weitere günstige Sonderangebote und spannende Neuerscheinungen rund um die Themen Gaming, Technik und Unterhaltung. Hier ein paar Beispiele: