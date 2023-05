PS5 SSD im Angebot: Jetzt 2TB Speicher und hohe Geschwindigkeit zum Toppreis sichern

Bei Notebooksbilliger und auch bei Amazon gibt es jetzt die schnelle PS5-SSD WD Black SN850X im Angebot.

Bei Notebooksbilliger könnt ihr jetzt die hervorragend für PS5 geeignete NVMe SSD WD Black SN850X günstig im Sonderangebot bekommen. Für die Version mit 2 TB Speicher bezahlt ihr nur noch 149,90€ (UVP: 299,99€). Günstiger bekommt ihr dieses Modell laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo. Der Versand ist ausnahmsweise kostenlos. Dieser Link bringt euch zum Angebot:

Alternativ könnt ihr die SSD genauso günstig auch bei Amazon bestellen. Dort ist allerdings offen, wann sie geliefert wird, da Amazon die WD Black SN850X mi 2 TB gerade gar nicht auf Lager hat. Beide Händler machen bislang übrigens keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist.

Wie gut ist die WD Black SN850X für die PS5?

Die WD Black SN850X ist sehr schnell, verfügt in der angebotenen Version aber über keinen Heatsink.

Neu und noch schneller: Die WD Black SN850X ist eine 2022 erschienene, schnellere Version der normalen WD Black SN850. Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.300 MB/s (normale SN850: 7.000 MB/s) ist die SN850X bestens für die PlayStation 5 geeignet. Selbstverständlich hat sie auch den richtigen Formfaktor (M.2 2280), um in die PS5 zu passen. Die Schreibgeschwindigkeit ist mit bis zu 6.600 MB/s übrigens ebenfalls sehr hoch, das ist für die PS5 aber nicht so wichtig.

Kein Heatsink: Die WD Black SN850X verfügt in der angebotenen Version allerdings über keinen Heatsink. Prinzipiell funktioniert sie auch so in der PS5, es besteht dann aber ein gewisses Risiko, dass es zur Überhitzung und dadurch zu einer Drosselung der Leistung kommt. Wenn ihr sichergehen wollt, dass ihr von solchen Problemen verschont bleibt, könnt ihr separat einen Heatsink dazukaufen, der für die PS5 aber nicht zu groß sein darf. Hier ein paar passende Modelle:

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer SSD für die PlayStation 5 und beim Erweitern eures Speichers achten solltet, erfahrt ihr in unserer Kaufberatung: