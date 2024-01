PS5-SSD im Angebot: Jetzt 2TB schnellen Speicher zum Sparpreis sichern!

Die gut für PS5 geeignete SSD Teracle Gen4 T450 gibt's bei Mindfactory gerade in begrenzter Menge günstig.

Bei Mindfactory könnt ihr euch gerade die schnelle und sehr gut für PS5 geeignete SSD Teracle Gen4 T450 günstig im Angebot sichern. Für die Version mit 2TB Speicherplatz bezahlt ihr gerade nur noch 109€ - ein guter Preis für eine NVMe SSD mit dieser Größer und Geschwindigkeit. Das Angebot findet ihr hier in den Mindstar-Deals:

Ein offizielles Ablaufdatum für den Deal gibt es zwar nicht, die verfügbare Menge ist aber begrenzt auf 300 Stück, von denen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels schon fast die Hälfte verkauft wurden.

PS5-SSDs werden teurer: Wie gut ist der Deal-Preis?

In der Vergangenheit hat es die Teracle Gen4 T450 mit 2TB und ähnlich gute PS5-SSDs in günstigen Sonderangeboten bereits für knapp 100€ gegeben. Um den günstigsten Preis aller Zeiten handelt es sich bei dem aktuellen Deal also nicht. Das dürfte aber auch mit den in den letzten Monaten steigenden Preisen für NVMe SSDs zusammenhängen.

Samsung als einer der größten SSD-Hersteller hat seine Produktion gedrosselt, was sich seither auch bei den Preisen der Konkurrenz bemerkbar macht. Zwar ist trotzdem möglich, dass irgendwann nochmal ein günstigeres Angebot für unter 100€ auftaucht. Die Wahrscheinlichkeit ist aber groß, dass ihr desto mehr bezahlt, je länger ihr mit dem SSD-Kauf wartet.

Wie gut ist die Teracle Gen4 T450 SSD für PS5?

Die Teracle Gen4 T450 SSD bietet mehr als genug Geschwindigkeit für die PS5, aber keinen Heatsink.

Geschwindigkeit nahe am Maximum: Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.400 MB/s ist die Teracle Gen4 T450 mehr als schnell genug für die PS5, die laut Sonys offizieller Empfehlung mindestens 5.500 MB/s braucht. Tatsächlich befindet sich die Teracle Gen4 T450 damit sogar am oberen Ende dessen, was mit der PCIe-4.0-Schnittstelle überhaupt möglich ist. Dadurch könnt ihr in euren Spielen mit kurzen Ladezeiten rechnen.

Kein Heatsink: Allerdings verfügt die Teracle Gen4 T450 über keinen Heatsink. Prinzipiell funktioniert sie zwar auch ohne Kühlkörper in der PlayStation 5, dann besteht aber die Gefahr, dass sie überhitzt und deshalb ihre Leistung gedrosselt wird. Wenn ihr kein Risiko eingehen wollt, könnt ihr separat einen Heatsink dazukaufen. Hier ein paar Modelle, die in die PS5 passen:

