PS5-SSD günstig bei Amazon: Holt euch jetzt 2TB Speicher schon vor dem Prime Day zum Toppreis

Bei Amazon bekommt ihr die PS5-SSD Crucial P5 Plus mit 2TB Speicher jetzt zum Bestpreis.

Bei Amazon gibt es jetzt die sehr gut für PS5-SSD geeignete NVMe SSD Crucial P5 Plus günstig im Sonderangebot. Bei der Version mit 2TB Speicher bekommt ihr 31 Prozent Rabatt, sodass ihr statt 157,51€ nur noch 109,23€ bezahlt:

Laut Vergleichsplattformen gab es die SSD noch nie zuvor zu günstig. Aktuell ist sie zwar bei Mindfactory theoretisch sogar noch einen Cent günstiger. Dort kommen aber noch Versandkosten in Höhe von 8,99€ hinzu, weshalb der Amazon-Deal die bessere Wahl ist. Amazon macht übrigens bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch läuft. Es könnte also jederzeit wieder verschwinden.

Was taugt die Crucial P5 Plus für die PlayStation 5?

Die Crucial P5 Plus NVMe SSD ist dank einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 6.600 MB/s sehr gut für die PS5 geeignet.

Mehr als schnell genug: Die Crucial P5 Plus hat nicht nur den richtigen Formfaktor für die PS5 (M.2 2280), sondern ist mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 6.600 MB/s auch mehr als schnell genug für Sonys Konsole, die lediglich 5.500 MB/s braucht. Zwar ist die Crucial P5 Plus etwas langsamer als beispielsweise die beliebte Samsung 980 Pro (maximale Lesegeschwindigkeit: 7.000 MB/s), in der Praxis ist der Unterschied aber kaum wahrnehmbar.

Kein Heatsink: In der angebotenen Version verfügt die Crucial P5 Plus allerdings über keinen Heatsink. Im Prinzip funktioniert sie zwar auch so in der PS5. Wenn ihr aber ganz sichergehen wollt, dass die Leistung nicht infolge von Überhitzung gedrosselt wird, könnt ihr euch separat einen Heatsink dazukaufen. Ihr müsst aber darauf achten, dass der gewählte Kühlkörper nicht zu groß ist für die PS5. Hier ein paar passende Modelle:

