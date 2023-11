Samsungs schnellste PS5-SSD: Samsung 990 Pro mit 2TB im Amazon Black Friday-Angebot schnappen

Im Amazon Black Friday Sale könnt ihr mit der Samsung 980 Pro eine der schnellsten PS5-SSDs günstig abstauben

Falls ihr mehr Speicher für eure PS5 braucht und dabei sicherstellen wollt, dass ihr möglichst kurze Ladezeiten in euren Spielen habt, hat Amazon jetzt das passende Black Friday-Angebot: Gerade könnt ihr euch nämlich mit der Samsung 990 Pro eine der schnellsten PS5-SSDs überhaupt zum Schnäppchenpreis sichern. Die Version mit 2TB Speicherplatz kostet nur noch 139,99€, so günstig bekommt ihr sie laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst.

Falls ihr nicht das Maximum an Leistung braucht, könnt ihr euch stattdessen für die ein bisschen langsamere, aber noch immer sehr gut für PS5 geeignete Samsung 980 Pro entscheiden. Diese bekommt ihr in der mit einem Heatsink ausgerüsteten Version mit 2TB schon für 119€ im Black Friday-Angebot bei MediaMarkt:

Samsung 990 Pro: Eine der schnellsten PS5-SSDs

Die Samsung 990 Pro holt nahezu das Maximum an Geschwindigkeit aus der PS5 heraus und sorgt so für kurze Ladezeiten.

Geschwindigkeit nahe am Maximum: Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.450 MB/s und kurzen Zugriffszeiten holt die Samsung 990 Pro so ziemlich das Maximum an Geschwindigkeit aus der PS5 heraus und sorgt so für kurze Ladezeiten. Sie ist damit noch etwas schneller als die Samsung 980 Pro, die auf maximal 7.000 MB/s kommt. Laut Sony braucht die PlayStation 5 lediglich eine Lesegeschwindigkeit von 5.500 MB/s, um problemlos zu funktionieren.

Kein Heatsink: In der von Amazon angebotenen Version verfügt die Samsung 990 Pro allerdings über keinen Heatsink. Prinzipiell funktioniert sie zwar auch so in der PS5, aber dann gibt es ein (wenn auch nicht sehr hohes) Risiko, dass es zur Überhitzung und dadurch zu einer Drosselung der Leistung kommt.

Wenn ihr euch darüber keine Sorgen machen wollt, könnt ihr direkt einen Heatsink dazukaufen. Hier ein paar Kühlkörper, die schmal genug sind, um in die PS5 zu passen:

