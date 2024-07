Mit der PS5 zu verreisen, habe ich immer gehasst - bis ich mir dieses praktisches Accessoire geholt habe

Die PS5 ist so klobig, dass sie kaum irgendwo reinpasst. Glücklicherweise gibt es aber passende Tragetaschen und Rucksäcke.

Ich oute mich: Ich mag das außergewöhnliche Design der PS5. Zumindest, sofern das geschwungene Kragenmonster auf meinem Konsolenregal steht. Sobald die PS5 aber mal in einem Rucksack verschwinden soll, wird es kritisch. Entweder sie lugt unsicher oben raus und droht bei jeder unbedachten Bewegung herauszufallen oder ich reiße mit dem kantigen Design meine Tragetasche halb auf.

Und das nervt mich unheimlich, da ich in der Vergangenheit gerne mit meinen Konsolen unterwegs war. In der Jugend war ich ständig mit meiner Xbox 360 bei Freunden, wo wir unsere Geräte im LAN-Netzwerk zusammenschlossen und dann gegeneinander zockten.

PS4 und Xbox One hatte ich auch schon häufig bei meinen Eltern dabei, einfach weil sie unbedingt wissen wollten, wie gut aktuelle Spiele aussehen. Und für mich war es dann ein Fest, ihre staunend-glänzenden Augen während God of War, Spider-Man und Titanfall 2 zu beobachten.

God of War war dermaßen episch, dass sich meine Eltern fast den Kiefer ausgerenkt haben, so ist ihnen die Kinnlade runtergeklappt.

Mit der Nicht-Slim-PS5 jedoch? Pustekuchen! Die ist mit ihren hohen Seitenteilen dermaßen sperrig, dass in quasi keinen Rucksack so richtig reinpasst. Und mit dem Reisekoffer latsche ich ganz sicher nicht durch die Stadt! Eine Freundin hat mich dann aber mit einem Tipp auf den richtigen Pfad gebracht.

Chris Werian Chris ist seit drei Jahrzehnten Konsolen-Fan und teilt seine Spieleerfahrungen ungemein gern mit seinen Liebsten. Schon im Grundschulalter ist er mit Super Nintendo und Nintendo 64 unter dem Arm zu seinen Freunden getigert, mit dem GameCube und Super Smash Bros. Melee dann sogar fast täglich. Dieses Gefühl ist ihm bei der PS5 aufgrund ihres unförmigen Designs ganz schön abhanden gekommen, so langsam holt er es sich aber wieder zurück.

Es gibt speziell an die PS5 angepasste Tragetaschen und Rucksäcke

Als sie Urlaub in den USA machen wollte, stand sie nämlich vor demselben Problem: Die PS5 musste mit, da in dem Zeitraum der zweite Teil von Insomniacs Spider-Man-Reihe erschien und sie ihn als Fan auf gar keinen Fall verpassen wollte.

Nach einer kurzen Suche stieß sie dann auch auf die Lösung: Geräumige Rucksäcke und Tragetaschen speziell für die PS5. Mit Laschen, Gurten und Fächern, die der Konsole und einigen Controllern einen festen Halt geben.

Vor kurzem wollten wir dann einmal ein komplettes Wochenende dem genialen Bloodborne mit zahlreichen Mods auf meiner… sagen wir mal leicht angepassten PS5… widmen, aber wohin mit der in Sachen Klotzigkeit unübertroffenen Konsole?

In einen Standard-Rucksack passt die PS5 so gut wie nie und wenn doch, dann wird das Material an seine Belastungsgrenze gebracht oder die Konsole verrutscht ständig.

Die Rucksackempfehlung kam also gerade recht und sie hat sich seitdem auch wiederholt bewährt. Dank zweier Gurte findet die PS5 optimalen Halt, wodurch sie nicht verrutscht und sich somit das Gewicht nicht stärker bemerkbar macht als es sollte. Entsprechende Gurte findet ihr eigentlich bei jedem Modell, aufgrund des Komforts solltet ihr aber zumindest darauf achten, dass sie vorhanden sind.

Es sei allerdings gesagt, dass die Standard-PS5 weiterhin kein Leichtgewicht ist. Vor allem die ursprüngliche 2020er-Revision bringt mit 4,5 Kilogramm ordentlich was auf die Waage und das macht sich selbst mit der angenehmsten Tragetasche bemerkbar.

Auf eine Sache müsst ihr beim Kauf unbedingt achten!

Obwohl die meisten PS5-Rucksäcke und -Tragetaschen Fächer für Controller mitbringen, sind diese kaum gepolstert. Daher würde ich stets zu einem Hartschalenetui für DualSense-Gamepads raten, immerhin wollt ihr eure PS5-Spiele dauerhaft in Stickdrift-freier Form genießen.

Beim restlichen Schnickschnack war ich zudem pragmatisch. Da ich die meisten Spiele digital besitze und moderne Konsolen über standardisierte Strom- und HDMI-Anschlüsse verfügen, bleibt recht viel freier Platz für Snacks oder Schlafklamotten.

Tragetasche oder Rucksack?

Am wichtigsten ist wahrscheinlich die Frage, ob es eher eine Tragetasche oder ein Rucksack sein sollte. Ich habe mich letztendlich für eine Tasche von LEFOR·Z entschieden, die ich unter anderem über zwei Tragegriffe transportieren kann. Alternativ kann ich aber auch einen Gurt einclippen, um die Tasche über die Schulter zu werfen.

Im Innenraum ist jede Menge Platz und an den Seiten können mittels Kletttrenner einzelne Kammern je nach Wunsch angelegt werden, beispielsweise für Controller. Das ist aber auch ganz schön fummelig, weshalb ihr auch gut und gerne zu einer Alternative mit vernähten Netzen oder Unterkammern greifen könnt. In Sachen Funktionsumfang ähneln sich die Taschen ohnehin sehr.

Einzelne Kammern und Unterkammern können passgenau mit Klettverschlüssen eingerichtet werden, aber das benötigt auch ganz schön Fingerübung.

Bei einem Rucksack verteilt sich das Gewicht der PS5 im Vergleich zu einer jedoch deutlich besser auf beiden Schultern und der Transport ist viel entspannter, weshalb ich auch eher dazu rate. Für mich war ein Rucksack nur deshalb keine Option, da ich immer einen leichten und kompakten "Alltagsrucksack" mit wichtigen Medikamenten griffbereit habe.

Seid ihr auf sowas jedoch nicht angewiesen, ist ein dedizierter PS5-Rucksack also die klar bessere Variante.

So oder so: Ich freue ich mich jetzt ungemein auf lange Bloodborne-Abende und die nächsten Heimaturlaube. Beim letzten Mal wurden Mama und Papa mit dem Remake von Resident Evil 4 bespaßt, bei der nächsten Gelegenheit sind dann God of War Ragnarök oder The Last of Us Part 1 dran!

Oder habt ihr noch einen anderen Vorschlag für mich? Nehmt ihr eure Konsole eigentlich noch zu Freunden mit? Oder verweilen PS5 und Co. vornehmlich auf eurem TV-Mobiliar?