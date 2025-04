Kommt GTA 6 für die Switch 2? Aus einem Grund halte ich das für unmöglich

GTA 6 soll noch im Jahr 2026 erscheinen – wie realistisch ist eine Umsetzung für die Switch 2?

Die Nintendo Switch 2 ist deutlich leistungsstärker als die erste Switch – Chip-Hersteller Nvidia spricht sogar von der zehnfachen Performance.

Dementsprechend bekommt Nintendos neue Konsole in den nächsten Monaten und Jahren einige Umsetzungen von Spielen spendiert, die auf dem alten System technisch nicht machbar waren – darunter Elden Ring und Cyberpunk 2077: Ultimate Edition.

Und wenn diese Open World-Klopper ihren Weg auf die Nintendo-Konsole finden, könnte man sich doch eigentlich auch eine Version von GTA 6 für die Switch 2 vorstellen, oder nicht? Diese Frage habe ich mir in den vergangenen Tagen auch gestellt und obwohl ich die Idee sehr reizvoll finde, spricht vor allem ein Punkt dagegen.

Tobias Veltin Tobi freut sich sowohl sowohl auf den Start der Switch 2 als auch den Release von GTA 6 ungemein. Dass beides in diesem Jahr passieren wird, kann er noch nicht wirklich glauben – genauso wenig wie an einen Release des Open World-Giganten für die neue Nintendo-Konsole.

GTA 6 müsste auf der Switch 2 ziemlich abspecken

Ich sehe derzeit keine Möglichkeit, dass GTA 6 auf der Switch 2 technisch umgesetzt werden könnte. Laut aktuellen Prognosen der Konsolenexperten von Digital Foundry wird die durchschnittliche Performance von Switch 2-Spielen etwa auf PlayStation 4-Niveau liegen, möglicherweise auch etwas darüber.

GTA 6 wurde von Rockstar bislang allerdings nur für die Xbox Series X/S und die PlayStation 5 angekündigt – nicht für die Old Gen, zu der auch die PS4 gehört.

Und das ist vermutlich nicht ohne Grund passiert. Denn wenn die zahlreichen Gerüchte zum Spiel stimmen, geht Rockstar mit GTA 6 den nächsten Open World-Schritt, was unter anderem deutlich mehr Interaktionsmöglichkeiten, eine größere Lebendigkeit der Spielwelt, sowie umfangreichere Physik-Spielereien bedeutet. Und das wiederum erfordert entsprechende Hardware-Power.

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Die Switch 2 – und insbesondere ihre CPU sowie die niedrigen Transferraten des verwendeten Low-Power-Arbeitsspeichers – wären mit diesem Fortschritt aller Voraussicht nach massiv überfordert. Weswegen eine Portierung für die Nintendo-Konsole in den oben genannten Punkten Hinsicht sicherlich abspecken müsste.

Selbst eine Xbox Series S wird in der Hinsicht ordentlich auf die Probe gestellt und sie rangiert noch ein ganzes Stückchen höher auf der Performance-Skala als eine Switch 2 im Handheld-Modus.

Für mich ist es also nicht vorstellbar, dass Rockstar noch einmal ein Stückchen nach unten skaliert und eine derart beschnittene Version des neuen Open World-Vorzeigespiels durchwinken würde.

Was noch gegen eine GTA 6-Version für Switch 2 spricht

Aber auch ein anderer Grund macht eine Umsetzung zumindest meiner Einschätzung nach sehr unwahrscheinlich: Abgesehen von der – ziemlich durchwachsenen – GTA: The Trilogy und GTA: Chinatown Wars (DS) waren bislang keine Ableger der Reihe auf Nintendo-Konsolen spielbar.

Es ist zwar denkbar, dass Rockstar das in der Switch 2-Ära ändert, hier halte ich eine Umsetzung der letzten großen Projekte – also von Red Dead Redemption 2 und GTA 5 – für deutlich wahrscheinlicher als einen Port von GTA 6. Denn hier wäre sichergestellt, dass die Titel in zufriedenstellender Qualität und ohne große Einbußen laufen.

Natürlich kann ich mich auch irren und Rockstar zaubert tatsächlich überraschend die Switch 2-Version von Grand Theft Auto 6 aus dem Hut. Die müsste dann allerdings erst einmal beweisen, dass sie technisch auch genießbar ist und dann auch gut läuft, denn einfach nur "spielbar" zu sein, dürfte Rockstar nicht ausreichen. Nicht bei einem neuen GTA.

Jetzt würde mich natürlich auch eure Meinung interessieren: Glaubt ihr, dass wir GTA 6 auf der Switch 2 sehen werden?