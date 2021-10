PS5: Das erste Spiel hat jetzt die sagenumwobenen 8K bei 60 FPS erreicht

Wenn ihr euch die Verpackung eurer PS5 anschaut, dann fällt euch sicher auf, dass dort groß ein 8K-Logo prangert. Die Realität bis jetzt war aber, dass das Auflösungsziel keins der Spiele auf der Konsole erreichen konnte. Das änderte sich jedoch diese Woche.

The Touryst erreicht mit Voxel-Look 8K und 60 FPS

Denn das deutsche Studio Shinen hat jetzt endlich ihr Adventure-Jump 'n' Run The Touryst auch auf PlayStation-Konsolen veröffentlicht. Ursprünglich erschien das Spiel erst exklusiv auf der Nintendo Switch und kam später dann für Xbox One und Xbox Series X/S.

Mit dem Sprung auf die PlayStation 5 jedoch schafft es das Spiel, genauso wie auf der Xbox Series X, endlich das sagenumwobene 8K-Logo der PS5-Box auszureizen. Denn tatsächlich erreicht The Touryst native 8K und das sogar bei flüssigen 60 FPS, wie Digital Foundry herausgefunden hat.

Kleiner Wermutstropfen: Auf einem 8K-Bildschirm werdet ihr es leider immer noch nicht in nativen 8K spielen können. Das liegt daran, dass Sony die Auflösung auch mit HDMI 2.1 nicht unterstützt. Deshalb rendert das Spiel zwar die Grafik in 8K, kann diese aber maximal in 4K anzeigen.

Ein großes Problem ist das aber nicht, weil The Touryst dann trotzdem gestochen scharf auf einem 4K-BIldschirm angezeigt wird. Das liegt daran, dass das Spiel auf die niedrigere Auflösung runterskaliert wird. Aber rein theoretisch kann das Abenteuer, sobald Sony 8K unterstützt, ohne weitere Anpassungen auch in der höheren Auflösung angezeigt werden. Reichen euch übrigens nur 4K als Auflösung, dann schafft das Spiel sogar 120 FPS.

Das ist The Touryst

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Preis: 20 Euro

Darum geht's: The Touryst ist ein schönes Adventure mit Jump 'n' Run-Einlagen auf einer Urlaubsinsel. Als Tourist wollt ihr eigentlich nur einen entspannenden Urlaub erleben. Jedoch entpuppt sich das Eiland als mysteriöser Ort voller Rätsel und Bewohnern, für die ihr Aufgaben lösen müsst.

Was ist besonders am Spiel? Der Titel besticht durch eine erfrischende Voxel-Optik mit Reflektionen und schönen Lichteffekten. Die gesamte Welt besteht zwar nur aus Blöcken, diese wirken aber durch realistische Effekte deutlich immersiver.

Auch wenn The Touryst die 8K dank Sonys Restriktionen nicht ganz darstellen kann, so erreicht das Spiel intern das Auflösungsziel. In der Regel wird es aber wahrscheinlich eher nur selten 8K-Spiele geben und wenn, dann muss Sony erst das Feature, wie sie es bisher planen, nachliefern.