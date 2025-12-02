Läuft gerade PS5-Trailer zeigt den Genshin Impact-DualSense in der Limited Edition
PS5-Trailer zeigt den Genshin Impact-DualSense in der Limited Edition

PS5-Trailer zeigt den Genshin Impact-DualSense in der Limited Edition

David Molke
02.12.2025 | 12:02 Uhr

Genshin Impact-Fans können sich freuen: Nachdem das gigantische Gacha-Open World-RPG nachträglich für die PS5 erschienen ist, gibt es jetzt auch noch einen eigenen DualSense-Controller im Look des Spiels. Es handelt sich dabei um eine limitierte Edition, die ab dem 11. Dezember vorbestellt werden kann und am 21. Januar (Japan/Asien) beziehungsweise am 25. Februar erscheint.
Genshin Impact

Genshin Impact

Genre: Rollenspiel

Release: 28.04.2020 (PC, PS4, iOS), 28.04.2021 (PS5)

