Pokemon Z-A enthüllt komplett neue Mega-Entwicklungsform, die ihr nur bei bestimmten Kämpfen einsetzen solltet

In Pokémon-Legenden: Z-A - Mega-Dimension wird eine komplett neue Mega-Form eingeführt: Lucario ist damit bislang das einzig bekannte Pokémon, dass sich in eine Z-Form verwandeln kann.

Linda Sprenger
03.12.2025 | 11:06 Uhr

Zum Angebot

Gestatten? Mega-Lucario Z aus dem Mega-Dimension-DLC zu Pokémon-Legenden: Z-A. Gestatten? Mega-Lucario Z aus dem Mega-Dimension-DLC zu Pokémon-Legenden: Z-A.

Der kommende Pokémon-Legenden: Z-A-DLC nimmt seinen Namen "Mega-Dimension" wortwörtlich und führt eine ganze Reihe neuer Mega-Entwicklungen ein. Gestern haben Entwickler Game Freak und The Pokémon Company einen frischen Trailer veröffentlicht, der eine komplett neue Form der mächtigen temporären Entwicklung enthüllt: Mega-Lucario Z. Das Kampf-/Stahl-Pokémon ist damit bislang das einzige Taschenmonster, das eine Z-Variante erhält. Das steckt dahinter.

Das ist das Besondere an Mega-Lucario Z

Lucario besitzt bereits eine Standard-Mega-Entwicklung, die in der 6. Generation alias Pokémon X und Y eingeführt wurde. Mit dem kommenden Mega-Dimension-DLC (Release am 10. Dezember) erhält die beliebte Riolu-Entwicklung eine zweite Megaform, Mega-Lucario Z, von der ihr euch unten im Trailer überzeugen könnt:

Video starten 1:41 Pokémon-Legenden Z-A enthüllt Mega-Lucario Z für den ersten DLC Mega Dimension

Aber was kann die Z-Form bzw. was ist das Besondere daran? Die offizielle Website zum RPG liefert uns die Antwort:

Pokémon, die eine Mega-Entwicklung mit „Z“ durchführen, benötigen weniger Zeit, um Attacken einzusetzen, aber sie verbrauchen auch schneller Mega-Essenz, wodurch sie sich weniger gut für lange Kämpfe eignen. Mega-Entwicklungen mit „Z“ sind am effektivsten darin, schnelle und entscheidende Siege zu gewährleisten.

Z-Varianten erweitern Kämpfe also um eine weitere taktische Komponente und sollten nur dann eingesetzt werden, wenn ihr in kurzer Zeit möglichst viel Schaden anrichten bzw. einen Kampf schnell entscheiden wollt.

Weiter heißt es:

Während Mega-Lucario seine Aura in Form einer zerstörerischen Kraft konzentriert, nutzt Mega-Lucario Z sie, um seinen ganzen Körper zu umhüllen und so seine Defensive, Flexibilität sowie Geschicklichkeit zu erhöhen. Es kann diese Aura auf unterschiedliche Weise nutzen. Beispielsweise kann es sie ausweiten, um damit einen Schild zu bilden, oder sie in seine physischen Angriffe leiten, indem es sie in bestimmten Teilen seines Körpers bündelt, wie etwa seinen Beinen oder Fäusten. Wie Mega-Lucario ist auch Mega-Lucario Z ein Pokémon vom Typ Kampf und Stahl.

Mega-Lucario Z ist bislang die einzige bekannte Z-Variante, die oben zitierte Beschreibung auf der offiziellen Website liest sich aber so, als ob es noch weitere Z-Formen geben dürfte. Neben herkömmlichen Mega-Entwicklungen und der neu angekündigten Z-Variante gibt es noch X- und Y-Megaformen, die unter anderem Pikachus Entwicklung Raichu annehmen kann.

Mehr zu Z-A
Pokémon-Legenden Z-A: Mewtu ist ab sofort für alle verfügbar - So schnappt ihr euch das legendäre Psycho-Pokémon
von Maximilian Franke
Pokémon-Legenden Z-A: Euer erster Gegner, Zach der Taxifahrer, ist eine Anspielung auf einen Nintendo-Klassiker
von Stephan Zielke
Pokémon-Legenden Z-A Season 2 ist vorbei - jetzt gibt's für alle einen Traumball, die sich im Rang bewiesen haben
von Annika Bavendiek

Bei Mega-Dimension handelt es sich um einen Endgame-DLC, der euch noch stärkere Taschenmonster auf den Hals hetzt als zum Ende in der Hauptstory. Neben Mega-Lucario Z warten außerdem etliche weitere Mega-Pokémon auf euch, darunter Mega-Zeaora, Mega-Espinodon, Mega-Palimpalim sowie Mega-Raichu X und Mega-Raichu Y.

Mega-Dimension erscheint am 10. Dezember 2025, sowohl für die Switch 1- als auch für die Switch 2-Version von Pokémon-Legenden Z-A. Kostenlos ist die Erweiterung aber nicht: 29,99 Euro müsst ihr dafür hinblättern.

Was haltet ihr von Mega-Lucario Z und dessen Design?


zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Pokémon-Legenden: Z-A
Tipp Nintendo eShop
Pokémon-Legenden: Z-A

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon-Legenden: Z-A

Pokémon-Legenden: Z-A

Genre: Rollenspiel

Release: 16.10.2025 (Switch, Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 35 Minuten

Pokemon Z-A enthüllt komplett neue Mega-Entwicklungsform, die ihr nur bei bestimmten Kämpfen einsetzen solltet

vor 19 Stunden

Pokémon-Legenden Z-A enthüllt Mega-Lucario Z für den ersten DLC Mega Dimension

vor 19 Stunden

Pokémon-Legenden Z-A: Mewtu ist ab sofort für alle verfügbar - So schnappt ihr euch das legendäre Psycho-Pokémon

vor einem Tag

Pokémon-Legenden Z-A: Euer erster Gegner, Zach der Taxifahrer, ist eine Anspielung auf einen Nintendo-Klassiker

vor 6 Tagen

Pokémon-Legenden Z-A Season 2 ist vorbei - jetzt gibt's für alle einen Traumball, die sich im Rang bewiesen haben
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Pokemon Z-A enthüllt komplett neue Mega-Entwicklungsform, die ihr nur bei bestimmten Kämpfen einsetzen solltet

vor 38 Minuten

Pokemon Z-A enthüllt komplett neue Mega-Entwicklungsform, die ihr nur bei bestimmten Kämpfen einsetzen solltet
LEGO enthüllt 8 neue Harry Potter-Sets und die Collector’s Edition zum Stein der Weisen ist das absolute Highlight

vor einer Stunde

LEGO enthüllt 8 neue Harry Potter-Sets und die Collector’s Edition zum Stein der Weisen ist das absolute Highlight
PlayStation Adventskalender 2025: Alle aktuellen Codes für mehr Tickets (03. Dezember)   3     4

vor einer Stunde

PlayStation Adventskalender 2025: Alle aktuellen Codes für mehr Tickets (03. Dezember)
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Dezember 2025)   5     10

vor einer Stunde

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Dezember 2025)
mehr anzeigen