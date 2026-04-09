Nächste State of Play wohl schon nächste Woche: Termin, Uhrzeit und alle Infos und Gerüchte im Live Ticker

41:55 Neue Spiele im April - Vorschau-Video für PC und Konsolen

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Die letzte State of Play fand im Februar statt und hatte jede Menge Spiele im Gepäck, mit einem klaren Fokus auf relativ düstere Action-RPGs, beziehungsweise Action-Adventures. Laut einem bekannten Insider könnte der nächste PS5-Showcase schon vor der Tür stehen.



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Nächste State of Play womöglich schon kommende Woche - alle Infos im Ticker

9:25 Uhr Guten Morgen! Gut sind tatsächlich auch die Nachrichten für alle, die gerne mehr zu kommenden PlayStation-Titeln erfahren wollen. Insider Nate the Hate hat von einem Showcase am Donnerstag, dem 16. April gehört, sagt aber gleich ausdrücklich, dass es sich nicht um ein bestätigtes Datum handle. Ihr solltet den geleakten Termin also mit besonders viel Vorsicht genießen. So oder so gehen wir aber davon aus, dass es bis zur nächsten Show nicht mehr lange dauert. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

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Diese Gerüchte und Infos kursierten bereits

Zuvor hatte Nate the Hate einem User auf eine Frage geantwortet und den Zeitraum schon mal auf ein gutes Weilchen vor Juni eingegrenzt. Eine State of Play findet traditionell in den letzten Jahren eigentlich immer im Mai oder rund um den Mai statt, sodass dieses Statement erst mal kaum verwunderlich wirkt.

Auch der 16. April wäre da noch im Rahmen. Es klingt jedoch so, als handle es sich hierbei nur um ein Datum, das erst mal nur als Möglichkeit im Raum stand oder steht, aber eben noch nicht ganz sicher ist – falls die Infos des Insiders überhaupt stichhaltig sind.

Uhrzeit: Wann dürfte der Showcase stattfinden? State of Play-Showcases finden typischerweise um 23 Uhr deutscher Zeit statt und dauern meist 20 bis 40 Minuten.

Was könnte beim Showcase gezeigt werden? In der letzten Show haben wir beispielsweise einen Blick auf den Kena-Nachfolger werfen können, der schon mal richtig gut aussah. Kollege Tobi hat bei den gezeigten Titeln aber ein richtiges Feelgood-Spiel vermisst, während ich mich sehr über den Auftritt des nächsten Silent Hills gefreut habe. Hier lest ihr mehr:

Nate the Hate hat sich zum Inhalt der nächsten State of Play auch zumindest vage geäußert und sagt, dass sie dieses Mal eher Third Party-lastig ausfallen dürfte. Gerüchte deuten außerdem darauf hin, dass wir am 16. April auch mehr vom Assassin's Creed Black Flag Remake sehen sollen.

Dass wir die Piraten-Action beim PlayStation-Showcase zu sehen bekommen könnten, ist aber reine Spekulation. Schließlich sind beide Termine unbestätigt und selbst falls sie auf denselben Tag fallen sollten, muss das nicht zusammenhängen.

Jetzt seid aber ihr gefragt: Welche Titel wollt ihr bei der nächsten State of Play sehen und welche habt ihr womöglich im Februar vermisst?