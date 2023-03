PS5: Neues Update bringt keine neuen Inhalte, ist aber riesig

Vor nicht einmal einer Woche hat die PS5 ein neues Systemsoftware-Update bekommen, das jede Menge Änderungen mit sich brachte. Jetzt hat Sony der Konsole aber bereits ein neues Update beziehungsweise einen Hotfix spendiert. Der frisst zwar wieder ordentlich Speicherplatz, aber freut euch nicht auf große Neuerungen.

So groß ist Patch 7.01 auf PS5: 1,14 GB

1,14 GB Ab wann könnt ihr das Update runterladen? ab sofort

Das steckt im neuen PS5-Patch

Die offiziellen Patch-Notes für das Update fallen mal wieder überaus klein aus. Hier gibt es lediglich einen Punkt, der PlayStation-Fans aus vergangenen Updates bereits sehr vertraut vorkommen dürfte:

Die System-Performance wurde verbessert.

Warum ist der Patch dann so groß? Normalerweise sind PS5-Updates für die Systemperformance eher auf der kleineren Seite. Es ist also durchaus auffällig, dass dieser Patch ungefähr so groß wie das letzte große Update 7.00 ist. Hierbei dürfte es sich also um einen direkten Hotfix für den letzten Patch handeln.

Der hatte immerhin eine Menge neuer Inhalte im Gepäck. Unter anderem steckte darin die Discord-Integration, mit der ihr jetzt den Discord-Sprachchat auf PS5 nutzen könnt, wenn ihr eure Konsole verbindet. (Wie ihr Discord mit eurer PS5 verbindet, lest ihr hier.)

Weitere Neuerungen beinhalten etwa kabellose Updates für den DualSense, Voreinstellungen für Multiplayer-Spiele, verbesserte Datenübertragung von PS4 auf PS5 und mehr.

Alle Inhalte des großen Systemsoftware-Updates 7.00 findet ihr hier:

Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass das neueste Update so groß ist, um hier kleine Fixes und Problembehebungen vorzunehmen, die sich mit dem letzten Patch eingeschlichen haben. So gibt es unter anderem seit 7.00 auf der PS5 nämlich einen Spieletracker zu euren Titeln.

Der verrät euch, wie viele Stunden ihr bereits im Spiel verbracht habt und wie viele Prozent der Hauptstory ihr abgeschlossen habt – allerdings berichten viele Fans, dass er bislang nicht sehr akkurat ist. Hier könnte ein Hotfix also aushelfen. Ob das bereits in diesem Update steckt, hat Sony aber noch nicht verraten.

Was wünscht ihr euch noch für künftige PS5-Updates?