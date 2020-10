PS5 lieber vertikal oder horizontal aufstellen? Sony hat eine Antwort

Eine Konsole wie die PlayStation 5 ist schon ein Hingucker. Dabei stellt sich dieses Mal nicht nur die Frage, wo wir sie hinstellen, sondern auch wie. Sony hat seine Next Gen-Konsole zwar in vertikaler Form enthüllt, allerdings können wir sie auch hinlegen, wenn wir denn wollen. Aber was ist unabhängig vom persönlichen Geschmack besser für die Konsole? Laut Yasuhiro Otori von Sony ist es (fast) egal wie wir die PS5 aufstellen (via Playfront).

Kühlung soll von Position nicht beeinflusst werden

Die Frage, ob die PS5 lieber hingestellt oder hingelegt werden sollte, hört Otori in letzter Zeit häufig. Daher erklärte der Leiter der Hardware Design Division gegenüber 4Gamer nochmal, das sich die Position der Konsole nicht wirklich auf die Leistung auswirkt:

"Aus Sicht des Designers gibt es keinen Unterschied in der Kühlleistung zwischen vertikaler und horizontaler Installation. Ich denke, einige Leute glauben, dass die Wärmeableitungseffizienz in der vertikalen Installation aufgrund des Kamineffekts höher sein sollte. In einem Kühlsystem mit einem aktiven Lüfter liegt der Kamineffekt jedoch auf dem Messfehlerniveau. Es funktioniert gemäß den Spezifikationen sowohl bei horizontaler als auch bei vertikaler Installation."

Der Kamineffekt existiert, ist aber unbedeutend: Es ist also eigentlich egal, wie wir die PS5 letztendlich aufstellen. Die vertikale Position mag vielleicht einen minimalen Vorteil bei der Lüftung zu haben, aber der ist so gering, dass er vernachlässigt werden kann. Die Konsole funktioniert demnach liegend als auch stehend ohne Probleme.

Allerdings gibt es einen kleinen optischen Unterschied, der einige stören könnte. Und genau der ist auch der Grund, warum Otori selbst die vertikale Position bevorzugt. Denn die Ober- und Unterseite des PS-Logos wird nur korrekt sichtbar sein, wenn wir die PS5 vertikal aufstellen, wie er lachend in dem Gespräch anmerkte.

Falls ihr euch dennoch unschlüssig seid, wie ihr eure PS5 aufstellt, könnt ihr die Position ja noch ändern:

Wie werdet ihr die PlayStation 5 aufstellen? Weicht die Position vielleicht von eurem persönlichen Geschmack ab, weil eure Einrichtung es nicht anders hergibt?