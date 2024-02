Die PS5 ist die größte Konsole? Von wegen! Dieser Koloss beweist eindrucksvoll das Gegenteil

Diese beiden PlayStation-Konsolen würden sich einen unfairen Schlagabtausch liefern. (Bildquellen: Sony / Ebay)

Egal ob vertikal oder horizontal aufgestellt: Für die PS5 müsst ihr viel Platz neben eurem Fernseher freischaufeln. Zumindest für das originale Modell. Aber auch das würde im Größenvergleich gegen das schier gigantische PlayStation 2-Dev-Kit zurückschrecken.

Diese PlayStation ist sogar noch größer als die PS5

Darum geht's: Vielleicht habt ihr schon von der sogenannten TOOL-PS2 gehört. Die Konsole wurde für Spieleentwickler*innen entworfen und sieht aus, als wäre ein PC mit einer PS2 samt Standfuß verschmolzen.

Nun ist ein Bild auf Twitter aufgetaucht, in dem das begehrte Sammlerstück ins Verhältnis zu einer PS5 gesetzt wird. Und sagen wir mal so… das alte Stück Technik hat dann doch deutlich die Oberhand:

Zumindest, was die Größe betrifft. Während die PS5 nur 11 Zentimeter breit ist, kommt das Dev-TOOL auf 23 Zentimeter, also über Doppelte. In der Tiefe sind es fast 16 Zentimeter mehr.

Und auch beim Gewicht übertrumpft die PS2-Workstation mit der Kennung DTL-T10000 ihren Nachfahren um Weiten – sie bringt satte 13 Kilogramm auf die Waage (via Arcade-Museum), über 9 Kilogramm mehr als die PS5.

Das steckt alles im PS2-TOOL

Auf die gewaltigen Maße kommt die Entwicklungsstation schon allein deshalb, da sie gleich mehrere Platinen, Prozessoren und Festplatten in einem Gehäuse miteinander verbindet.

Eine Seite bildet einen Linux-basierten PC mit einem Intel Celeron-Prozessor, während auf der anderen Seite die Emotion Engine und Graphics Synthesizer getauften PS2-Chips werkeln.

In einem Video könnt ihr außerdem zwei Festplattenlaufwerke, ein DVD-Laufwerk, zahlreiche Platinen mit Erweiterungs-Slots, ein gigantisches Netzteil und haufenweise Anschlüsse erkennen:

Aufgrund des modularen Aufbaus, konnte die Riesen-PS2 in zwei Modi betrieben werden: Als reiner Entwicklungs-PC und als Test-PS2 ohne nervigen Region Lock. Es konnte sogar ein Schalter umgelegt werden, der dafür sorgte, dass Spiele von den internen Festplatten geladen werden konnten.

So hätte sich die PS2 gegen die PS5 geschlagen

Trotz Größennachteil ist die aktuelle PlayStation-Generation wenig überraschend zigfach leistungsfähiger. So kommt die Grafikeinheit der PS5 auf circa 9,5 TFLOPS Rechenleistung, die PS2 hingegen auf gerade einmal 0,062 TFLOPS.

Auch, wenn die Menge an erledigten Fließkommaberechnungen pro Sekunde (mehr steckt hinter 'TFLOPS' nicht) lediglich theoretischer Natur ist, zeigt sie dann doch ganz gut, was sich in den vergangenen Jahrzehnten getan hat.

Beide Konsolen in der Fronansicht. (Bildquelle: PlayStation2PS2 / X; ehemals Twitter)

Im Hinblick auf Architektur, Speicherbandbreite und vor allem Speichermenge wird die Schere dann logischerweise noch einmal größer. Mit dem genormten HDMI-Anschluss hat die PS5 außerdem den Pluspunkt, an jedem zeitgemäßen TV ein klares Bild anzuzeigen.

Das haben beide Konsolen gemeinsam

Auf den 32 Bit-R3000A-Prozessor der PS1 verzichtet das T10000-Dev Kit im Gegensatz zu einer herkömmlichen PS2, Spiele der Ur-PlayStation können also nicht darauf gestartet werden.

Wollt ihr PS2-Spiele wie damals genießen, dann solltet ihr euch eher nach einer originalen Konsole sowie einem HDMI-Adapter samt Upscaler umschauen. Dann kommt ihr in der Regel sogar recht günstig weg. Die TOOL-PS2 wird bei Gebrauchtplattformen wie Ebay hingegen für 1500 bis 2500 Euro gehandelt, dafür müsstet ihr also viel tief in die Tasche greifen.

