Spieler will League of Legends zocken und wundert sich, dass sein Bild plötzlich wie eine Jeans aussieht - aber die Community weiß Rat und löst das Problem

So sollte es beim LoL-Spielen eigentlich nicht unbedingt aussehen (Bild: reddit.com/user/NotDePenguin/).

Ein League of Legends-Fan hatte mit einem kuriosen Problem zu kämpfen, das seinen Monitor in eine Art Jeans-Muster verwandelt hat – immer nur beim LoL-Spielen. Weil er keinen Rat wusste, hat er sich in einem Reddit-Post an die Community gewendet und prompt auch Hilfe bekommen.

Reddit hilft armem LoL-Spieler mit kuriosem Jeans-Look-Problem

Darum geht's: Jedes Mal, wenn Reddit-User NotDePenguin League of Legends spielen wollte, hat er einen äußerst unschönen Bildschirm zu Gesicht bekommen. Der gigantische Grafik-Fehler wirkt ziemlich besorgniserregend, lässt kein Spielen zu und sorgt natürlich für ein ungutes Gefühl.

5:19 Bandle Tale: So spielt sich die Stardew Valley-Alternative im League of Legends-Universum

Die Reaktionen der Community fallen größtenteils humorvoll aus und erklären dem OP (Original Poster, also dem Urheber des Beitrags), sein Computer wolle ihn offensichtlich vor sich selbst oder auch vor der toxischen League of Legends-Community schützen. Er solle sich freuen, so ein Zeichen der Götter bekommen zu haben und es sich zu Herzen nehmen.

"Der PC versucht, dich zu retten." "Der Monitor hat genug von OPs selbstverletzendem Verhalten."

Die Klassiker sind ebenfalls dabei: Der Verfasser des Posts wird gefragt, ob seine Grafiktreiber auf dem neuesten Stand sind. Was er regelmäßig zu sehen bekommt, erinnert den einen oder die andere leider auch frappierend an Grafikkarten, die den Geist aufgegeben haben:

Aber es gibt natürlich auch sehr hilfreiche Kommentare und eine Person hat dann auch direkt die Lösung für das Problem parat. Die Problematik kann offenbar durch eine einfache Änderung in den Einstellungen der AMD Adrenaline-Software aus der Welt geschafft werden.

"Das Problem liegt bei den AMD Fluid Motion Frames. Sie für League of Legends in der AMD Adrenaline-Software abzuschalten, wird das hier davon abhalten, zu passieren. Mir ist dieselbe Sache passiert und es hat eine kleine Panik verursacht."

Falls es euch also ähnlich geht: Keine Angst, es liegt nicht an euch und nein, eure Grafikkarte ist wahrscheinlich auch nicht abgeraucht. Ihr könnt das Problem mit einer kleinen, aber feinen Software-Einstellung beheben. Danke, Reddit! Alle, die eine Nvidia- oder Intel-Grafikkarte ihr Eigen nennen, bekommen es offenbar erst gar nicht damit zu tun.

Habt ihr euch auch schon einmal so erfolgreich mit einem Tech-Problem an die Netz-Community gewendet?