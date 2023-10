Ihr könnt eurer PS5 jetzt eine Wasserkühlung verpassen, aber das ist absoluter Overkill

Wer seine PS5 so richtig runterkühlen will, kann ihr jetzt sogar eine richtige Wasserkühlung verpassen. Die wurde eigens dafür angefertigt und kostet nochmal so viel wie das Gerät selbst. Richtig sinnvoll ist das natürlich nicht.