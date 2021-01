PS5 & Xbox Series X im Ikea: Pappaufsteller helfen beim Regalkauf

Als die Designs und Spezifikationen der PlayStation 5 und Xbox Series X enthüllt wurden, war vielen Gamern nicht klar, wo sie die Schlachtschiffe in ihrem Wohnzimmer unterbringen sollen. Gerade die PS5 überforderte Hobby-Innenarchitekt*innen auf der ganzen Welt, als sie den Koloss in ihre Wohnwand integrieren wollten. Der Grund für die immense Größe ist die Abführung der warmen Luft zur besseren Kühlung der Konsole.

Bislang war es nur möglich, durch die Sketchlab-AR-App virtuell herauszufinden, ob die PlayStation 5 ins heimische Wohnzimmer passt. Wie User in den sozialen Medien nun berichten, hat sich das schwedische Möbelhaus Ikea dazu eine ganz einfache Lösung einfallen lassen.

Die Wohnwand einfach nachkaufen

So stehen innerhalb der Geschäfte Pappaufsteller mit den realen Maßen der Xbox Series X und der PlayStation 5 bereit, damit Käufer*innen entscheiden können, ob die Next Gen-Konsolen in die ausgestellten Wohnwände passen.

Anhand der Pappaufsteller können die Interessenten dann entscheiden, ob sich die Konsolen gut der Wohnwand anpassen würden und somit die richtige Kaufentscheidung treffen. Der moderne Gamer sucht eben die Wohnwand nach der Konsole aus, nicht umgekehrt.

Was bringen die Pappaufsteller? Auf den Boxen sind die Maße der Konsolen in Millimeter und in der US-Maßeinheit Inch angegeben. So können Kaufinteressierte weltweit die passende Wohnwand für sich finden. Das Design der Pappaufsteller ist ziemlich detailgetreu, sogar an die geschwungene Front der PS5 wurde beim Design gedacht.

Die meisten User im Internet finden die Idee grandios, da sie teils mit ähnlichen Platzproblemen konfrontiert wurden. Allerdings werden die ersten Bedenken laut, dass die Pappaufsteller geklaut werden könnten:

"Hoffentlich klaut sie nicht irgendein unglücklicher Trottel, so wie die Leute die leeren Spielehüllen bei GameStop stehlen."

Die Not ist groß: Momentan gibt es weder die PlayStation 5, noch die Xbox Series X im weltweiten Handel. So erscheint die Idee gar nicht so abwegig, dass Diebe in der Not einen der Pappaufsteller mitnehmen würden.

Das Problem mit dem Platz

GamePro.de hat bei IKEA direkt nachgefragt, ob die Papp-Aufsteller auch in deutschen Filialen stehen werden, sobald der Lockdown vorrüber ist. Sobald wir eine Antwort bekommen, aktualisieren wir den Artikel. Ein Modell der Xbox Series S wurde bislang noch nicht gesichtet, allerdings sind die Maße der Konsole so klein, dass sie in die meisten Wohnwände gut integriert werden kann.

Unsere Redaktion hat sich kreative Lösungen einfallen lassen, damit die PlayStation 5 und Xbox Series X ihren Platz im Wohnzimmer finden können:

Habt ihr die Pappaufsteller schon irgendwo gesichtet?