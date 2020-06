PS5 - So stellt ihr euch die Konsole schon jetzt ins Wohnzimmer

Sonys PlayStation 5 sieht nicht nur recht extravagant aus, sondern ist auch ganz schön groß. Zumindest fällt die Next Gen-Konsole offenbar größer als die PS4 oder sogar die Xbox Series X aus. Wer jetzt schon wissen will, ob das Gerät in den eigenen Wohnzimmerschrank passt, kann das mit Hilfe einer Augmented Reality-App herausfinden.

PS5 jetzt schon zuhause: So könnt ihr ausprobieren, wo sie hinpasst

Endlich wissen wir, wie Sonys PlayStation 5 aussieht. Es gibt die Konsole in zwei Ausführungen: Einmal mit Disk-Laufwerk und einmal ohne. Beide Versionen fallen durch ein ziemlich abgefahrenes Design auf, das ihr euch hier genauer anschauen könnt:

478 10 Mehr zum Thema PS5-Design ist offiziell: Alle Bilder zu den 2 Modellen

Wem das nicht gefällt: Kein Problem, die PS5 soll anpassbar sein. Die Größe bleibt allerdings wohl, wie sie ist und das hat auch einen guten Grund: Kühlung.

Aber passt die Größe? Wer herausfinden will, ob und wenn ja, wie gut die neue PlayStation ins heimische Wohnzimmer passt, kann sich nun ein inoffizielles 3D-Modell der PS5 herunterladen, das sich mit Hilfe von Augmented Reality überall hin projizieren lässt - wirklich überall hin.

So funktioniert's: Auf Sketchlab findet ihr ein (inoffizielles) 3D-Modell der PlayStation 5. Es wurde anhand der Bilder und des Trailers erstellt und stammt dementsprechend nicht von Sony. Es gibt hier also keinerlei Garantien oder ähnliches.

Ihr müsst mit einem AR-fähigen Smartphone auf diese Sketchlab-Seite gehen. Dort findet ihr unten rechts die Option "AR", die ihr anwählen müsst. Das kann etwas dauern.

Im Anschluss daran könnt ihr die gewünschten Stellen bei euch vor Ort scannen und anschließend daran müsste das 3D-Modell der PS5 automatisch erscheinen.

Das braucht ihr dafür:

Android: Checkt, ob ihr mindestens Android-Version 7.0 und Google Play Dienste für AR installiert habt

Checkt, ob ihr mindestens Android-Version 7.0 und Google Play Dienste für AR installiert habt Apple: Ihr braucht mindestens ein iPhone 6 oder ein iPad Pro ab der 5. Generation und mindestens iOS Version 11

Ihr braucht mindestens ein iPhone 6 oder ein iPad Pro ab der 5. Generation und mindestens iOS Version 11 Google: Hier findet ihr eine Liste von Smartphones, die Augmented Reality unterstützen

Habt ihr das Ganze schon ausprobiert und was sagt ihr zur Größe? Wo würdet ihr die PS5 bei euch zuhause hinstellen?