PS5 & Xbox Series X: "Pokémon MMO" TemTem kommt 2021 auf Next-Gen

Beim gestrigen Play of State-Event kündigten Sony und Entwickler Crema das MMO Temtem für die PlayStation 5 an. 2021 soll das Online-Rollenspiel, das stark an die Pokémon-Reihe erinnert, aber nicht nur für die PS5, sondern auch für die Xbox Series X erscheinen.

Temtem kommt auf die PS5 und Xbox Series X

Nachdem Temtem bereits auf Steam im Early Access erfolgreich durchstartete, wurde angekündigt, dass das Pokémon-artige MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) auch für die PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheint. Jetzt kommen auch noch mit der PS5 und Xbox Series X die Next Gen-Konsolen hinzu. Der Ankündigungstrailer auf der State of Play zeigt jedoch mit 2021 nur einen sehr groben Releasezeitraum:

Die Versionen für die PS4, Xbox One und Nintendo Switch sollen bereits im Frühjahr 2021 erscheinen. Außerdem verrät eine Roadmap, was die Entwickler für Temtem noch geplant haben:

Was ist Temtem?

Nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne, veröffentlichte Entwickler Crema Temtem auf dem PC. Das MMORPG hat sich stark von Pokémon inspirieren lassen, bringt jedoch mehr Multiplayer in das Spielprinzip. Während unseres Abenteuers auf den Inseln des Airborne Archipels sammeln, trainieren, züchten und tauschen wir Temtems. Und natürlich behaupten wir uns auch gegen andere Bändiger in strategische Kämpfen. TemTem hat also viel Pokémon-DNA in sich.

Was unterscheidet Temtem von Pokémon? Temtem ist aber kein 1 zu 1-Klon von Pokémon. Vor allem der ständige Onlinemodus verleiht dem Spiel einen eigenen Anstrich. Auf andere reale Spieler*innen zu treffen, ist in den Pokémon-Spielen so nicht möglich. Allerdings wird dadurch auch eine ständige Internetverbindung vorausgesetzt.

Die Kämpfe werden zudem immer als Doppel-Kampf ausgetragen und spielen sich ohne Zufallssystem taktischer, als in Pokémon. Es gibt aber noch weitere Unterschiede, zwischen Temtem und Pokémon. Welche das sind, erfahrt ihr im Detail bei unseren Kollegen der GameStar:

Was haltet ihr von Temtem? Freut ihr euch darauf, auch auf der PS5 und Xbox Series X online auf Monsterjagd zu gehen, oder bleibt ihr lieber Pokémon treu?