State of Play - Livestream & Uhrzeit zum heutigen PlayStation-Event

Heute Abend steigt das nächste State of Play-Event, auf dem Neuigkeiten zu diversen PlayStation-Spielen geben wird. Sony hatte die Präsentation Anfang der Woche angekündigt, nachdem es bereits etliche Gerüchte dazu gegeben hatte.

Datum: Donnerstag, 6. August 2020

Donnerstag, 6. August 2020 Uhrzeit: 22 Uhr deutscher Zeit

22 Uhr deutscher Zeit Dauer: etwa 40 Minuten

Mit "40 Minuten+" wird diese State of Play-Ausgabe deutlich länger als bisherige, die meistens um die 20 Minuten gedauert haben.

Hier könnt ihr die State of Play im Livestream verfolgen

Wir werden die State of Play natürlich live für euch begleiten und direkt nach Ende der Veranstaltung mit den wichtigsten Infos auf GamePro.de versorgen.

Was ist auf der State of Play zu erwarten?

Hauptsächlich PS4-Infos: Generell dürften uns auf dem State of Play-Event hauptsächlich Neuigkeiten zu PS4-Spielen erwarten, also zu Titeln, die noch für die aktuelle Generation und PSVR erscheinen werden. Ob es sich dabei auch um Neuankündigungen handeln wird, ist noch nicht bekannt. Es ist lediglich durchgesickert, dass Crash Bandicoot 4 einer der Titel auf der State of Play sein soll.

PS5 steht nicht im Fokus: Laut PlayStation Blog wird es auf der State of Play ein paar "Neuigkeiten zu Indie-Spielen und Titeln von Drittanbietern für PS5" geben, die bereits Teil des Juni-Events waren.



Wer dagegen auf große Ankündigungen zur PS5 hofft, sollte die Erwartungen ordentlich herunterschrauben. Denn Sony hat bereits bestätigt, dass es "keine Neuigkeiten zu Hardware, Geschäftlichem, Vorbestellungen oder Veröffentlichungsdaten" geben wird, was Updates zu beispielsweise einem PS5-Preis oder -Termin von vornherein ausschließt.

Freut ihr euch auf die State of Play? Und was erhofft ihr euch?