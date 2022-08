Temtem-Release für Switch und Xbox steht bevor – das steckt alles in Version 1.0

Momentan befindet sich Temtem noch im Early Access, doch mit dem anstehenden Release für Xbox und Nintendo Switch, bekommt die Pokémon-Alternative ein Makeover mit vielen neuen Inhalten und Funktionen. Wir verraten euch, was Version 1.0 alles zu bieten hat.

Was ist Temtem überhaupt? Temtem wird in der Regel als Pokémon für die PlayStation (und bald auch für die Xbox) beschrieben. Damit habt ihr schon eine gute Vorstellung von dem, was euch erwartet. Allerdings richtet sich der Titel im Gegensatz zu neuen Pokémon-Spielen auch an erfahrene Spielerinnen und Spieler und macht vieles besser, was Fans an der Serie von Game Freak kritisieren.

Im Test erfahrt ihr, was Temtem auf der PS5 alles zu bieten hat:

Temtem im Early Access-Test Das (bessere) Pokémon für PS5

Das ist alles neu in Temtem 1.0

Paradies für Bändiger: In erster Linie gibt es eine Reihe von frischen Endgame-Aktivitäten, die euch und euer Team auf die Probe stellen sollen. Zu diesem Zweck wird die Spielwelt um das Bändiger-Paradies erweitert. Auf der neuen Insel könnt ihr euch an folgenden Tätigkeiten versuchen:

Bändiger-Heiligtum: Hier dürft ihr gegen einige extrem starke Gegner antreten. Wenn ihr es schafft, eine ganze Reihe von Bändigern zu zähmen, ohne einmal zu verlieren, erhaltet ihr tolle Belohnungen.

Hier dürft ihr gegen einige extrem starke Gegner antreten. Wenn ihr es schafft, eine ganze Reihe von Bändigern zu zähmen, ohne einmal zu verlieren, erhaltet ihr tolle Belohnungen. Die Arena: Hier warten sogenannte Holo-Bändiger auf euch, die immer schwieriger werden. Ihr könnt euer eigenes Team mitbringen oder für eine besondere Herausforderung ein vorgefertigtes verwenden.

Hier warten sogenannte Holo-Bändiger auf euch, die immer schwieriger werden. Ihr könnt euer eigenes Team mitbringen oder für eine besondere Herausforderung ein vorgefertigtes verwenden. Digi-Höhle: Hier könnt ihr gemeinsam spezielle Doppelkämpfe bestreiten und als Belohnung Temtem-Eier abstauben.

Hier könnt ihr gemeinsam spezielle Doppelkämpfe bestreiten und als Belohnung Temtem-Eier abstauben. Temtem-Safari: Wie der Name schon erahnen lässt, sind hier wilde Monster unterwegs. Jede Woche warten Temtem einer anderen Kategorie auf euch, also schaut regelmäßig vorbei.

Wie der Name schon erahnen lässt, sind hier wilde Monster unterwegs. Jede Woche warten Temtem einer anderen Kategorie auf euch, also schaut regelmäßig vorbei. Der sich verschiebende Turm: Wählt ein Starter-Temtem und versucht bis an die Spitze dieses Turms zu gelangen, der bei jedem Besuch neu ausgerichtet wird.

Weitere Neuerungen: Mit dem Launch wird es Seasons und einen Battle Pass (Temtem Pass) geben, die euch bei der Stange halten sollen. Hier warten sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Inhalte auf euch. Zudem soll ein Premium Store hinzugefügt werden, in dem ihr wöchentlich neue kosmetische Items vorfindet.

Die neuen Funktionen werden im Trailer vorgestellt:

Wann ist der Launch von Temtem 1.0? Momentan ist das Spiel für die PS5 und den PC im Early Access verfügbar. Der Launch von Version 1.0 findet am 6. September statt. Dann erscheint Temtem auch für die Xbox Series X/S und die Nintendo Switch.

Habt ihr Temtem schon gespielt und könnt es empfehlen – oder wartet ihr auf den Release der Vollversion?