Steigt der Preis von PS5 und Xbox Series X? Expert gibt Entwarnung nach 599 Euro-Schock

Was vorher geschah: Diesen Montag mussten potenzielle Käufer*innen der Xbox Series X und PS5 schwer schlucken. Denn Händler Expert verkaufte die neue Xbox-Konsole für 599 Euro statt der regulären 499 Euro, woraufhin bei vielen die Sorge aufkam, dass zukünftig auch die neue Sony-Konsole zu einem höheren Preis zum Verkauf angeboten werden könnte. GamePro.de bat Expert diesbezüglich um ein Statement – und hat jetzt eine (vorsichtige) Entwarnung erhalten.

Das sagt Expert bezüglich der befürchteten Preiserhöhung von PS5 und Xbox Series X

Das sagt Expert jetzt: Gegenüber GamePro.de gibt eine Sprecherin des Händlers folgendes bekannt:

Es sei keine dauerhafte Preiserhöhung der Xbox Series X auf 599 Euro bei Expert geplant

Es sei auch keine Preiserhöhung der PS5 bei Expert in Aussicht

Wer plant, eine Xbox Series X und/oder PS5 zu kaufen, kann also zunächst durchatmen. Jedoch liegt die Betonung auf dem Wort "zunächst". Denn wie Expert ebenfalls gegenüber GamePro.de klarstellt, seien Preisschwankungen "aus Marktgründen" nicht auszuschließen. Dass die PS5 und Xbox Series X bei dem Händler also in zukünftigen Aktionen teurer verkauft werden könnten, bleibt also weiterhin im Bereich des Möglichen.

Das liegt schließlich auch daran, dass die von Sony und Microsoft angesetzten Preise der Konsolen lediglich einer unverbindlichen Preisempfehlung (UPV) unterliegen.

Warum konnte die Xbox Series X teurer verkauft werden?

Denn entscheidend ist hierbei das Wort "unverbindlich": Händler wie Expert sind nicht verpflichtet, sich an diese Preisangabe zu halten. Sie können diesen Preis also jederzeit unter- aber natürlich auch überbieten.

Auch wenn Expert zunächst Entwarnung gibt, ist damit rein theoretisch auch eine Preiserhöhung der PS5 beziehungsweise erneute Preiserhöhung der Xbox Series X möglich.

