PS4/PS5: Für 41 Cent bekommt ihr gerade eine lächerlich einfache Platin

Falls ihr eure Sammlung an Platin-Trophäen auf der PlayStation 4 oder PlayStation 5 vergrößern wollt, gibt es so einige Spiele, in denen ihr schnell an die gewünschte Trophäe kommt. Aktuell gibt es ein Angebot im PS-Store, das sich Trophy-Hunter (und Sparfüchse) nicht entgehen lassen sollten.

Ein bisschen schieben für die Platin

Um welches Spiel geht es? Bei dem rabattierten Titel handelt es sich um das PS4-Spiel Slyde. Dabei handelt es sich um ein klassisches Schiebepuzzle-Rätsel, das rund 100 verschiedene Bilder und drei Schwierigkeitsstufen bietet. Das Spiel gibt es nur mit englischen Texten, aber bei einem Schiebepuzzle dürfte das die wenigstens stören.

Einen ersten Eindruck vom Spiel könnt ihr aus dem offiziellen Trailer gewinnen:

Link zum YouTube-Inhalt

Wie schnell komme ich an die Platin? Wenn das Bild mit der richtigen Formation lädt und ihr die richtige Tastenkombination drückt, könnt ihr euch die Platin-Trophäe in unter zwei Minuten verdienen.

Wie mache ich das? Für die Platin-Trophäe müsst ihr den mittleren oder schweren Schwierigkeitsgrad auswählen. Im Anschluss müsst ihr eines der Bilder so lange laden, bis die untere linke oder die obere rechte Ecke des Bilds frei ist. Dafür wählt ihr "Optionen" und geht über das Hauptmenü in ein neues Schiebepuzzle.

Je nachdem, welche der beiden Ecken frei wird, müsst ihr eine der besagten Tastenkombinationen drücken, um die Felder so zu verschieben, dass ihr das Rätsel möglichst schnell löst. Die Tastenkombinationen sind die folgenden:

Ecke oben rechts frei: rechts, rechts, oben, rechts, oben, links, oben, links, links, unten, rechts, unten, unten, rechts, rechts, oben, links, oben, links, oben, links, unten, unten, unten, rechts, rechts, oben, links, oben, links, unten, rechts, unten, links, oben, oben, oben, rechts, rechts, rechts

rechts, rechts, oben, rechts, oben, links, oben, links, links, unten, rechts, unten, unten, rechts, rechts, oben, links, oben, links, oben, links, unten, unten, unten, rechts, rechts, oben, links, oben, links, unten, rechts, unten, links, oben, oben, oben, rechts, rechts, rechts Ecke unten links frei: unten, unten, unten, links, oben, links, oben, oben, rechts, unten, unten, unten, links, oben, oben, oben, rechts, rechts, unten, unten, links, links, links, oben, rechts, rechts, rechts, unten, unten, links, links, links, oben, oben, oben, rechts, rechts, rechts

Slyde kostet nicht gerade die Welt

Wie teuer ist das Spiel? Aktuell kostet das Spiel für alle, die ein PS Plus-Abo besitzen, nur 41 Cent. Falls ihr gerade kein Abo besitzen solltet, ist das auch kein Problem: Dann kostet das Spiel nur 59 Cent.

Das Angebot gilt bis zum 19. Juni 2021, danach wird Slyde auf den regulären Vollpreis von 1,19 Euro angehoben. Aber auch dieser Preis wäre zu verschmerzen, falls ihr das Angebot jetzt verpassen solltet und unbedingt eine neue Platin-Trophäe einheimsen wollt.

Sammelt ihr Platin-Trophäen? Wenn ja, wie viele habt ihr bereits gesammelt?