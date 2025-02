Die PS6 kann es sich laut Ex-Sony-CEO "nicht leisten", auf ein Feature zu verzichten, das schon seit der PS1 dabei ist

Schon die PS5 verkauft hauptsächlich digitale Spiele. Physische Disks haben aber noch einen wichtigen Anteil.

Die PlayStation 5 ist inzwischen seit ein paar Jahren auf dem Mark und hat auch schon ein Luxus-Upgrade in Form der PS5 Pro bekommen. So langsam wird es also Zeit, den Blick auf die nächste Konsole von Sony zu werfen.

Eine der größten Ängste vieler Fans dürfte hier sein, dass die PS6 ein Feature auslässt, das bereits seit der ersten PS1 dabei war: nämlich das Disk-Laufwerk. Schon die PS5 hatte sich zunehmend davon verabschiedet. Da gab es zum einen die rein digitale PS5 zu Release und die Pro wird sogar komplett ohne Disk-Laufwerk ausgeliefert – wer das haben will, muss es extra dazu kaufen.

Der ehemalige Sony CEO Shawn Layden glaubt aber nicht, dass wir uns hier allzu große Sorgen für die PS6 machen müssen. Seiner Einschätzung nach kann es sich Sony "gar nicht leisten", auf das Feature zu verzichten.

PlayStation braucht in vielen Regionen noch ein Disk-Laufwerk

Im Podcast mit Kiwi Talkz hat der ehemalige Präsident und CEO von SIe America darüber gesprochen, warum er physische Medien auch für die PS6 noch für unabdingbar hält. Und warum die Situation der PS6 anders als bei der Xbox ist:

"Ich glaube nicht, dass Sony es sich aktuell leisten kann [kein Disk-Laufwerk zu haben]. Ich denke, Xbox hatte mehr Erfolg damit, diese Strategie zu verfolgen, aber Xbox ist auch am erfoglreichsten in ein paar bestimmten Ländern: die USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Australien, Neuseeland, Südafrika. Interessanterweise alles englischsprachige Länder. Sony, welches die wichtigste Plattform in vermutlich 170 Ländern überall auf der Welt ist, hat eine Pflicht oder Verantwortung zu sagen: 'Wenn wir uns von Disks verabschieden, welcher Anteil meines Martkes kann diesen Sprung nicht machen? Können User im ländlichen Italien eine Verbindung kriegen, die gut genug ist, um Spiele zu genießen?'"

Layden erklärt also im Grunde, dass Sony einen weit gefächerten Marktbereich bedient und eine entsprechend gute Internetverbindung, um auf rein digitale Spielereleases umzusteigen, noch nicht überall gegeben ist. Sony würde hier also Gefahr laufen, einen Teil seines Marktes zu vergraueln.

Zwar machen digitale Verkäufe schon heute einen Großteil auf der PS5 aus – aber physische Verkäufe bilden immerhin noch einen Anteil von rund 30% der Einnahmen. (via Pushsquare) Daneben dient die Konsole auch als Blu-ray-Player, auch wenn in der Filmindustrie der Anteil an Disc-Verkäufen in den letzten Jahren noch drastischer gesunken ist.

Layden erklärt entsprechend, dass Sony hier vermutlich genau nachrechnen wird, welchen Teil des Marktes sie verlieren würden, wenn sie rein digital gehen.

"Irgendwann wird der Wendepunkt kommen, wo der Prozentsatz so klein sein wird, dass sie sagen können: 'Okay, das ist in Ordnung, wir können uns von diesem Teil des Marktes abwenden.' Aber Sonys Markt ist global so riesig, dass es schwer für sie sein wird, komplett auf Disk zu verzichten, selbst mit der nächsten Generation."

15:07 Auf diese PlayStation 5-Spiele könnt ihr euch 2025 freuen

Autoplay

Das bedeutet natürlich nicht, dass die PS6 wie schon die PS5 wieder in zwei Versionen erhältlich sein wird. Denkbar wäre, dass Sony einfach die Strategie der PS5 Slim und Pro weiter verfolgt – wir also bei Bedarf einfach ein Laufwerk dazukaufen und modular anschließen können.

Sollte das der Fall sein, muss Sony aber definitiv für die nächste Konsole gewährleisten, dass Disk-Laufwerke auch erhältlich sind. Aktuell sind die nämlich meistens ausverkauft, was zu Skalperangeboten und bei vielen Fans zu Ärger führt.

Würdet ihr euch die PS6 noch mit physischem Laufwerk holen?