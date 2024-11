Die PS5 Pro ist eine pure Luxus-Konsole - aber eine Sache an ihr fühlt sich gar nicht nach 'Luxus' an

Die PS5 Pro kann gerade leider nicht viel mit Discs anfangen.

Vorhänge zu, Fernseher an, Konsole starten, Film einschalten und dann ab auf die Couch – für mich gehört dieses Ritual einfach zum perfekten Heimkino-Feeling dazu. Genau wie die Art des Filmeschauens. Möchte ich nämlich so richtig in einen Blockbuster eintauchen, wandert bei mir ganz klassisch eine Blu-ray ins Laufwerk.

Die silbernen Scheiben bieten immer noch die beste Bildqualität und darauf kommt es mir neben einem glasklaren Sound und dem Kino-Gefühl am meisten an. Aber genau dort stößt die neue PS5 Pro an ihre Grenzen, da ihr das dafür elementare Bauteil fehlt.

Chris Werian Wenn ihr bei Chris zu Besuch seid, könntet ihr glatt meinen, in der falschen Dekade gelandet zu sein. In seinem Wohnzimmer stapeln sich Retro-Konsolen bis zur Decke, genau wie Spielehüllen und Blu-ray-Filme. Immerhin ist er aber schon bei 4K angekommen, so ganz von gestern ist er dann doch nicht.

Die PS5 Pro kann nichts mit meiner Blu-ray-Passion anfangen

Streaming hat physische Datenträger mittlerweile so gut wie abgelöst. Laut Statistiken machten Disc-Verkäufe im Jahr 2023 nur noch elf Prozent des heutigen Film- und Serien-Konsums aus, in diesem Jahr dürfte dieser Anteil noch weiter gesunken sein.

Zugegeben – aufgrund des Komforts, den ein Internet-Dienst nun einmal mit sich bringt – habe auch ich meinen Anteil daran. Aber eine Ausnahme mache ich dann doch: Große Kino-Blockbuster kommen bei mir stets auf Blu-ray ins Haus, da ich Furiosa, Dune: Part 2, Alien: Romulus und Co. in der bestmöglichen 4K-Qualität genießen möchte.

An die Bildqualität einer Blu-ray kommt einfach kein Streaming-Dienst heran, vor allem in dunklen Szenen wirken sie viel sauberer. Auch wenn ich den Streaming-Services zugestehen muss, dass sie bei der Komprimierung massive Fortschritte erzielt haben, mir stechen die Artefaktblöckchen einfach ins Auge.

Beispielsweise in dieser Szene aus Game of Thrones, in der viele Grauverläufe enorm verpixeln, sobald sie mit einer niedrigen Bitrate zum Beispiel in Folge einer schwankenden Internet-Verbindung dargestellt werden:

Rechts im Bild solltet ihr deutliches 'Macroblocking' erkennen, sprich: Mehrere Pixel werden zu Grüppchen zusammengefasst und mit gleichen Farbwerten dargestellt. Das ist typisch für niedrige Stream-Bitraten.

Zudem brauche ich das Gefühl einer kleinen Kino-Vorführung im Wohnzimmer. Dafür habe ich mir einen farbintensiven QD-OLED gegönnt, demnächst wird zudem auch noch auf Atmos- und DTS:X-3D-Sound aufgerüstet.

Bei einer Blu-ray kann ich bei den Audio-Formaten dann auch häufig zwischen mehreren hochqualitativen Spuren wählen und es gibt jede Menge Bonus-Material, die das kleine Film-Event abrunden.

Welche Vor- und Nachteile Blu-rays sonst noch haben, hat mein Kollege Maxe von GameStar Tech zusammengefasst:

Trotz ihres hohen Preises und ihrem Status als Premium-Konsole präsentiert sich die PS5 Pro in dieser Hinsicht aber wenig Enthusiasten-freundlich. Und verpasst es, zu einem echten Entertainment-Zentrum zu werden, da sie standardmäßig ohne Blu-ray-Laufwerk geliefert wird. Das kann lediglich aufgerüstet werden.

Es könnte so leicht sein: Seitenplatte ab, Laufwerk anschließen und Deckel drüber.

Das modulare Blu-ray-Addon ist aber seit Monaten nahezu durchgängig ausverkauft und das wird sich laut Sony kurzfristig auch erst einmal nicht ändern. Mittel- bis langfristig soll sich die Lage jedoch entspannen, weshalb auch dringend von Scalper-Preisen abgeraten wird.

Selbst dann ist das Laufwerk mit 130 Euro aber fast so teuer wie ein Standalone-4K-Player. Den werden zwar auch viele Vollblutenthusiasten bei sich stehen haben, aber ich habe auch noch reichlich PS4-Spiele auf Disc bei mir liegen, die ich gern nachholen würde.

Zum Beispiel mit aktiviertem Image Enhancer auf der PS5 Pro:

Was bleibt mir also? Aktuell kann ich lediglich meine Ur-PS5 herauskramen, wohlgemerkt ohne Image Enhancer-Support. Die Konsole kam damals aber immerhin in einer Disc-Version, genau wie die PS5 Slim.

Wieso es bei der PS5 Pro keine Variante mit beiliegenden Blu-ray-Player gibt? Ich kann es mir nicht erklären. Damit hätte Sony viel Frust unter den Kino- und Disc-Enthusiasten vermeiden können, die händeringend nach einem Laufwerk für ihre PS5 Pro suchen.

Zumal viele Spieler*innen (auch laut unseren Kommentarspalten) ihre Standard-PS5 für eine Pro aufgrund des hohen Preises eingetauscht haben und jetzt im Tagesrhythmus sämtliche Shop-Seiten für das Blu-ray-Modul abgrasen müssen.

Egal ob Planungsfehler oder Produktionsrückstand: Ein 4K-Blu-ray-Laufwerk gehört für weite Teile der Zielgruppe einfach zur Konsole dazu und Sony hat aus meiner Sicht an dieser Stelle ganz schön geschlafen. Jetzt gerade fühlt sich meine PS5 Pro zumindest nicht komplett an, aber ich hoffe, dass sie schon bald Teil meines Heimkino-Rituals werden kann.

Stört euch das Fehlen des Blu-ray-Laufwerks auch so sehr? Schaut ihr überhaupt noch Blu-ray-Filme?