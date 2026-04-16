PS6: Eines der wichtigsten Features der neuen Konsole steht wohl bereits seit Jahren fest

Spiele der PS5 Pro werden offenbar ohne Probleme auf der PS6 laufen.

Es ist mittlerweile nahezu undenkbar, dass ihr auf einer neuen PlayStation-Konsole wieder von vorn anfangen müsst, eure Spielesammlung aufzubauen. Immerhin sind Digitalkäufe heutzutage allgegenwärtig und der PlayStation Store prall gefüllt.



Dass die PS6 den Wunsch nach PS4- und PS5-Abwärtskompatibilität erfüllen wird, ist daher sehr wahrscheinlich, und er wird jetzt auch noch einmal von einem geleakten AMD-Dokument untermauert, das etliche technische Details liefert.

PS4- und PS5-Abwärtskompatibilität sowie ein spezieller Handheld für die EU

Der Industrie-Insider Moore's Law is Dead gilt als hervorragend in der Tech-Industrie vernetzt, insbesondere in Bezug auf den Chip-Giganten AMD und damit auch die PlayStation- und Xbox-Konsolen. Ihm ist laut seinen Aussagen ein internes Dokument in die Hände gefallen, das einige Features des kommenden PS6-Handhelds – bekannt unter dem Codenamen Canis – beschreibt.

8:56 Sony und AMD sprechen über PSSR, Pathtracing und mehr PS6-Technik

Autoplay

In seinem aktuellen Podcast listet er folgende Hardware-Details des PS6-Handhelds auf:

AI Workstream for SR and VFI: Eine KI-Pipeline für Skalierung ( S uper R esolution) und höchstwahrscheinlich F rame I nterpolation beziehungsweise Frame-Generierung

Eine KI-Pipeline für Skalierung ( uper esolution) und höchstwahrscheinlich rame nterpolation beziehungsweise Frame-Generierung BackCompatibility (PS4/PS5) within RDNA5: Abwärtskompatibilität mit PS4- und PS5-Spielen innerhalb der RDNA 5-Grafikarchitektur

Abwärtskompatibilität mit PS4- und PS5-Spielen innerhalb der RDNA 5-Grafikarchitektur RDNA 5 Area optimizations: Unbekannt; höchstwahrscheinlich eine gesteigerte Effizienz bei kleineren Chips

Unbekannt; höchstwahrscheinlich eine gesteigerte Effizienz bei kleineren Chips Low Power Media Playback: Medien-Apps sollen weniger Energie verbrauchen

Medien-Apps sollen weniger Energie verbrauchen RT (w/ BC to PS5): Ray-Tracing wird unterstützt, auch bei PS5-Spielen

Ray-Tracing wird unterstützt, auch bei PS5-Spielen Low Power SKU for EU: Eine spezielle Version des PS6-Handhelds, die auf Energieeffizienz für den europäischen Raum getrimmt ist

Eine spezielle Version des PS6-Handhelds, die auf Energieeffizienz für den europäischen Raum getrimmt ist CANIS GFX configuration and BC support: Grafikkonfigurationen, die für Canis und die Abwärtskompatibilität optimiert sind

Ein Großteil der genannten Funktionen beschäftigt sich mit der Abwärtskompatibilität des PS6-Handhelds, der Youtuber sagt aber auch, dass sie auf der stationären PS6 genauso funktionieren wird.

Die Herangehensweise würde auch zur PS4-Abwärtskompatibilität auf der PS5 passen, dort gibt es zum Beispiel ebenfalls unterschiedliche GPU-Profile, die je nach gespieltem Titel zum Einsatz kommen und Darstellungsfehler verhindern.

Das gezeigte Dokument soll zwar bereits einige Jahre alt sein, aber es macht noch einmal klar, wie wichtig die Abwärtskompatibilität der PS6 schon im frühen Konzeptstadium war.

Was ist mit dem EU-Handheld? In dem Dokument wird zwar eine gesonderte Version des PS6-Handhelds für Europa genannt, es ist aber nicht klar, für welche Regularien sich AMD und Sony damals wappnen wollten. Es könnte sich unter anderem um einen standardmäßigen Energiesparmodus wie bei Fernsehern handeln, der dann aber manuell von den Spieler*innen abgeschaltet werden kann.

Es gibt noch mehr Einzelheiten zur Abwärtskompatibilität

Moore's Law is Dead ergänzt den Leak mit zusätzlichen Informationen, die ihm angeblich von einer anonymen Quelle zugespielt wurden: So Sony soll bereits in der PlayStation-Entwicklungsumgebung das sogenannte PlayGo-Feature umstrukturiert haben.

Ihr kennt PlayGo sicherlich, wenn auch nicht zwangsläufig unter dem Namen: Das Feature sorgt dafür, dass ihr Spiele bereits während des Downloads starten könnt, indem zuerst ein elementar wichtiger Teil heruntergeladen wird. Später folgt dann der Rest.

Jetzt soll sich die Funktion ähnlich verhalten wie Smart Delivery auf den Xbox-Konsolen.

Sprich: Je nachdem, auf welcher PlayStation-Konsole ihr spielt, erhaltet ihr eine maßgeschneiderte Version des gewünschten Spiels plus eine Variante für den seit einigen Monaten verfügbaren Energiesparmodus. Zuvor mussten hochaufgelöste PS5 Pro-Texturen und Assets wie Charaktermodelle an den Download für die Basis-PS5 geknüpft werden, was jede Menge Speicher einnimmt.

In Hinsicht auf den Canis-Handheld und dann sechs Konsolen innerhalb der PlayStation-Familie seit der PS4 klingt das nach einem praktischen Ansatz. Genau wie der energiesparende Low Power-Modus für Medien, über den ich mir auf Seite 2 des Artikels Gedanken gemacht habe.