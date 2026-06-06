Stellar Blade 2 angekündigt und das ist die neue Hauptfigur

Zum Ende des Summer Game Fest gab's für Action-Fans noch ein ganz besonderes Schmankerl: Mit Bloodrain erscheint der zweite Ableger der Stellar Blade-Reihe des südkoreanischen Entwicklers Shift Up.
Das ist über Bloodrain bekannt
Zunächst einmal die eher schlechte Info: Bis das Sequel zum Action-Adventure erscheint, wird es wohl noch eine Weile dauern. Von einem Release-Zeitraum war während der Ankündigung nämlich noch keine Spur.
Den Trailer zur Enthüllung könnt ihr euch hier anschauen:
Laut Shift Up ist das Spiel eine direkte Fortsetzung des Erstlings. Gespielt wird diesmal allerdings Protagonistin Evie, die ihr auch schon im Trailer seht.
Ansonsten sind die Infos zum Spiel aktuell noch rar gesät.
Neben Stellar Blade hatte die Show noch einige Highlights zu bieten. Darunter ein Remake von Resident Evil: Code Veronica, das neue Spiel von Fumitu Ueda oder beispielsweise der dritte Teil des Final Fantasy 7 Remakes.
Stellar Blade geht weiter. Habt ihr Bock auf die Fortsetzung des Action-Adventures und wie gefällt euch der erste Trailer?
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