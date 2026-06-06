Stellar Blade 2 angekündigt und das ist die neue Hauptfigur

Bloodrain heißt der neue Ableger der südkoreanischen Actionreihe.

Profilbild von Dennis Müller

Dennis Müller
06.06.2026 | 01:02 Uhr

Bloodrain heißt der neue Teil von Stellar Blade. Bloodrain heißt der neue Teil von Stellar Blade.

Zum Ende des Summer Game Fest gab's für Action-Fans noch ein ganz besonderes Schmankerl: Mit Bloodrain erscheint der zweite Ableger der Stellar Blade-Reihe des südkoreanischen Entwicklers Shift Up.

Das ist über Bloodrain bekannt

Zunächst einmal die eher schlechte Info: Bis das Sequel zum Action-Adventure erscheint, wird es wohl noch eine Weile dauern. Von einem Release-Zeitraum war während der Ankündigung nämlich noch keine Spur.

Den Trailer zur Enthüllung könnt ihr euch hier anschauen:

Video starten 3:30 Ein Traum für Cyberpunk-Fans: Stellar Blade Bloodrain haut uns mit schicker Grafik um

Laut Shift Up ist das Spiel eine direkte Fortsetzung des Erstlings. Gespielt wird diesmal allerdings Protagonistin Evie, die ihr auch schon im Trailer seht.

Ansonsten sind die Infos zum Spiel aktuell noch rar gesät.

Summer Game Fest
Alle Ankündigungen vom SGF in der Übersicht
von Eleen Reinke
Alle Ankündigungen vom SGF in der Übersicht

Neben Stellar Blade hatte die Show noch einige Highlights zu bieten. Darunter ein Remake von Resident Evil: Code Veronica, das neue Spiel von Fumitu Ueda oder beispielsweise der dritte Teil des Final Fantasy 7 Remakes.

Stellar Blade geht weiter. Habt ihr Bock auf die Fortsetzung des Action-Adventures und wie gefällt euch der erste Trailer?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Final Fantasy Remake Teil 3 wurde enthüllt - Noch größere Open World, ein eigenes Luftschiff und es kommt schon Anfang 2027

vor 7 Minuten

Final Fantasy Remake Teil 3 wurde enthüllt - Noch größere Open World, ein eigenes Luftschiff und es kommt schon Anfang 2027
Stellar Blade 2 angekündigt und das ist die neue Hauptfigur

vor 25 Minuten

Stellar Blade 2 angekündigt und das ist die neue Hauptfigur
Attack on Titan 3: Das nächste Spiel will euch die komplette Story des Animes erleben lassen

vor 28 Minuten

Attack on Titan 3: Das nächste Spiel will euch die komplette Story des Animes erleben lassen
1666: Amsterdam ist das neue Spiel des Assassins Creed-Erfinders und den Prolog könnt ihr jetzt schon gratis spielen

vor 54 Minuten

1666: Amsterdam ist das neue Spiel des Assassin's Creed-Erfinders und den Prolog könnt ihr jetzt schon gratis spielen
mehr anzeigen