Sony zeigte die PS9 schon 1999 im Trailer - Samt Release-Datum und abgefahrenen Features, die wir wohl nie erleben werden

So hatte sich Sony 1999 anscheinend eine PS9 vorgestellt.

Aktuell gibt es noch nicht einmal die PlayStation 6, aufgrund der aktuellen Ram-Krise könnte sich deren Release sogar länger hinauszögern, als ursprünglich angenommen. Wenn ihr schon die nächste Konsole kaum erwarten könnt, solltet ihr euch diesen TV-Spot von Sony vielleicht gar nicht erst ansehen. Bereits 1999 haben sie nämlich die angebliche PS9 enthüllt – wobei der Clip natürlich nicht ganz ernst zu nehmen ist.

PS9 steuern wir mit elektronischen Sporen

Zum Release der PlayStation 2 hat Sony 1999 einen etwas ungewöhnlichen Werbespot produziert, der nur wenig mit der PS2 selbst zu tun hat. Stattdessen wurde darin die PlayStation 9 vorgestellt.

Darin sollten dann auch allerhand abgefahrene Features aus der Zukunft stecken: Elektronische Sporen, einen Retinascan, ein Gedankenkontrolle-System, sowie holografische Surround-Vision für Filme und mehr.

Böse Zungen würden aber vielleicht die Größe das unrealistischste Feature nennen: Die PS9 ist im Trailer nämlich lediglich eine kleine Kugel von der Größe eines Pokéballs. Da können PS5-Besitzer*innen nur schmunzeln.

Releasedatum gleich mit bekannt: Der Trailer enthüllt auch gleich, wann wir mit der PS9 rechnen können. Demnach soll die Konsole 2078 erscheinen – da wirken die futuristischen Features zwar durchaus wahrscheinlicher, aber wir können uns kaum vorstellen, dass wir noch so lange auf die neunte Iteration der Hauptkonsole aus dem Hause Sony warten müssen..

Aber was hat das mit der PS2 zu tun? Gar nichts. Hierbei handelt es sich natürlich nicht um einen tatsächlichen Enthüllungstrailer für die PS9, sondern schlicht und ergreifend um eine Marketingaktion.

Das futuristische Gedankenspiel ist eine Werbung für die PS2, auch wenn sie erst ganz am Ende zu sehen ist. Da wird die Konsole nämlich als "Der Anfang" dieser Evolution betitelt ... und der Marke ganz nebenbei eine rosige Zukunft für die nächsten Jahre prophezeit.

Was haltet ihr von dieser PS9, würdet ihr euch einige der gezeigten Features für eine zukünftige Konsole wünschen?