PS5-Konsole für 279€ im Angebot: Wenn ihr diesen Top-Deal abstauben wollt, müsst ihr schnell sein!

Jetzt könnt ihr euch die PS5 Slim Digital Edition für nur 279€ sichern! Das Top-Angebot dürfte allerdings schon sehr bald ausverkauft sein.

GamePro Deals
07.03.2026 | 10:04 Uhr


Wenn ihr so günstig wie möglich eine PS5-Konsole abstauben wollt, habt ihr jetzt die Chance dazu.

Durch einen eBay-Deal könnt ihr euch gerade eine PS5-Konsole zum absoluten Schnäppchenpreis sichern: Die PS5 Slim Digital Edition refurbished bekommt ihr dort gerade für nur 299€ im Sonderangebot. Wenn ihr den Rabattcode PERFECTEBAY7 verwendet, sinkt der Preis sogar auf 278,91€! Das ist selbst für eine generalüberholte PS5 ein fantastischer Deal, zumal die Preise der Konsole tendenziell eher steigen als fallen. Hier geht's zum Angebot:

PS5 Slim für 279€ im eBay-Angebot abstauben!

Der Rabattcode ist noch bis zum 9. März, also bis Montag, gültig. Derart günstige Refurbished-Angebote sind jedoch oft sehr schnell ausverkauft. Ihr solltet also damit rechnen, dass die PS5 Slim schon am Wochenende vergriffen sein könnte. Verkäufer ist übrigens der auf generalüberholte Geräte spezialisierte Händler Favorio mit über 99% positiven Bewertungen auf eBay, der Deal ist also seriös.

Was bedeutet „refurbished“ bei der günstigen PS5 Slim?

Der generalüberholten PS5 Slim dürftet ihr kaum anmerken, dass es sich nicht um Neuware handelt. Der generalüberholten PS5 Slim dürftet ihr kaum anmerken, dass es sich nicht um Neuware handelt.

Als „refurbished“ oder „generalüberholt“ werden Geräte bezeichnet, die bei denen es sich nicht um Neuware handelt, die im Gegensatz zu gewöhnlicher Gebrauchtware jedoch vom Händler oder vom Hersteller wiederaufbereitet wurden. Sie wurden also überprüft und je nach Bedarf gereinigt, repariert, neu verpackt und mit neuem Zubehör ausgestattet.

PS5 Slim Digital jetzt refurbished zum Top-Preis bei eBay schnappen!

Im Fall des eBay-Deals handelt es sich laut Händlerangaben um PS5-Konsolen in hervorragendem Zustand, bei denen es sich um Warenrücksendungen oder Vorführgeräte handelt. Das bedeutet in der Regel, dass es lediglich leichte Gebrauchsspuren wie eine beschädigte Verpackung, Fingerabdrücke oder nicht mehr original aufgerollte Kabel gibt. Der Konsole selbst dürftet ihr kaum ansehen, dass es sich nicht um Neuware handelt.

Der Händler weist zudem darauf hin, dass eventuell das gedruckte Handbuch fehlen könnte (dieses könnt ihr aber digital herunterladen). Außerdem liegt das USB-Ladekabel für den DualSense Controller nicht bei. Falls ihr kein geeignetes Kabel zu Hause herumliegend habt, müsst ihr hierfür also eventuell noch einmal ein paar Euro zusätzlich ausgeben und eines separat dazukaufen.

PS5 Slim refurbished jetzt im eBay-Angebot abstauben!
von GamePro Deals
von GamePro Deals
von Frederic Hamann
