PSmoment - Was war euer ganz besonderer PlayStation-Moment? [Anzeige]

Am 19. November ist es endlich so weit und die nächste Generation der PlayStation wird endlich veröffentlicht. Nachdem die erste PlayStation 1995 in Europa das erste Mal in den Verkauf gekommen war, feiern wir mit dem Release der PlayStation 5 also rund 25 Jahre spannender Spiele interessante Geschichten und emotionale Momente.

Mit dem Projekt #PSmoment wollen wir diese Geschichten erzählen und was uns an den letzten 25 Jahren PlayStation-Geschichte bewegt hat. Wir haben sechs Redakteurinnen und Redakteure gefragt, was ihr schönster oder bemerkenswertester PlayStation-Moment war und präsentieren euch in den nächsten Wochen Stück für Stück die Antworten in kurzen Videos.

Teilt euren #PSmoment und gewinnt eine PlayStation 5

Aber wir wollen natürlich auch euren #PSmoment erfahren. Schreibt uns in die Kommentare, was für euch der wichtigste, emotionalste oder spannendste oder PlayStation-Moment der letzten Jahre war. Mitmachen lohnt sich!

Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine nagelneue PlayStation 5. Zeit habt ihr dafür bis zum 25. November, dann ziehen wir einen Gewinner aus allen Einsendungen.

Unser #PSmoment

Den Anfang unserer Video-Reihe #PSmoment macht GameStar-Urgestein Michael Obermeier:

Michi erzählt in seinem PlayStation-Moment, wie ihm ein Spiel auf der PlayStation 3 den Glauben an die Menschheit zurückgegeben hat.

Das nächste Video erscheint am 3. November. Wir updaten den Artikel am entsprechenden Tag.

Auf der folgenden Seite findet ihr die genauen Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel.