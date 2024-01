PS5: Sony schenkt euch jetzt 6 Gratis-Goodies mit diesen neuen PSN-Codes

Mit den neuen PSN-Codes könnt ihr euch wieder Goodies sichern.

Für alle mit einem PlayStation-Account gibt es aktuell wieder ein paar Gratis-Items abzustauben. Zur Feier des geplanten Releases des PS5-exklusiven Open World-Titels Rise of the Ronin könnt ihr euch nämlich gleich mehrere Avatare für euren Account schnappen.

So sichert ihr euch die PS5-Avatare

Zwar bekommt ihr die neuen Avatare über PSN-Codes, allerdings scheinen diese sich individuell zu unterscheiden. Das heißt, ihr müsst alle sechs Codes händisch auf der offiziellen PlayStation-Seite des Spiels anfordern.

So geht ihr dabei vor:

Geht auf die offizielle Rise of the Ronin-Seite

Meldet euch hier über den Button oben rechts mit eurem PlayStation-Konto an

Scrollt runter zum Abschnitt " Fraktionen der Bakumatsu-Zeit "

" Hier findet ihr drei Reiter (Sabaku, Tobaku und Obei) mit jeweils zwei Portraits

Klickt dort jeweils unter dem Namen der Personen auf "Hol dir deinen PSN-Avatar"

jetzt wird euch ein Code angezeigt, den ihr auf der PlayStation einlösen könnt

Wollt ihr mehr zu Rise of the Ronin wissen, könnt ihr euch hier den Trailer anschauen:

2:05 Rise of the Ronin verrät Release-Termin im neuen Trailer

Im neuen Spiel der Nioh-Macher bereisen wir als herrenloser Samurai das feudale Japan. Dabei können wir eine Open World erkunden, müssen uns aber auch wie von Entwickler Team Ninja gewohnt knallharten Kämpfen in Soulslike-Manier stellen. Immerhin soll der Titel aber auch für Genre-Neulinge zugänglicher sein als noch die Nioh-Spiele:

Rise of the Ronin erscheint am 22. März 2024 exklusiv für die PlayStation 5.

So löst ihr PSN-Codes auf PlayStation 5 ein

Habt ihr euch die PSN-Codes einmal geholt, ist das Einlösen ziemlich simpel. Dabei geht ihr wie folgt vor:

Navigiert auf der Startseite eurer PlayStation zum Reiter "PlayStation Store"

Wählt das drei Punkte-Symbol und wählt "Code einlösen"

Gebt im jetzt auftauchenden Fenster den 12-stelligen Gutscheincode ein

Und das war's. Jetzt könnt ihr die neuen Avatare einstellen, indem ihr im Hauptmenü eurer Profil auswählt und anschließend "Profil bearbeiten" sowie den Punkt "Avatar" ansteuert. Die gerade eingelösten Avatare sollten dabei direkt ganz oben auftauchen.

Seid ihr auf Rise of the Ronin gespannt, oder wollt ihr euch nur die Gratis-Avatare sichern?