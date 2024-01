PS Plus Essential im Februar 2024: Erstes Spiel jetzt schon enthüllt und es kommt direkt zum Launch in den Service

Das erste PS Plus Essential-Spiel für Februar wurde jetzt schon enthüllt.

Eigentlich dauert es noch eine ganze Weile, bis Sony die neuen PS Plus Essential-Spiele für den nächsten Monat ankündigt. Aber vollkommen überraschend wurde der erste Titel jetzt trotzdem bereits enthüllt – und es ist ein Multiplayer-Spiel, das ihr direkt zum Launch im Service spielen könnt.

Das ist das erste PS Plus Essential-Spiel im Februar 2024

Die offizielle Ankündigung kommt vom Entwicklerstudio selbst, die die Nachricht auf X (ehemals Twitter) geteilt haben. Demnach könnt ihr euch im Februar direkt einen Multiplayer-Titel schnappen:

Spiel : Foamstars

: Ab wann bei PS Plus? Ab dem 6. Februar

Das Spiel wird dabei für alle mit PS Plus Essential-, Extra- und Premium-Abo verfügbar sein. Wie bei den monatlichen Gratis-Spielen üblich habt ihr aber nur eine begrenzte Zeit die Gelegenheit, sie euch kostenlos zu schnappen und zu behalten: Foamstars könnt ihr euch wie die anderen monatlichen Spiele vom 6. Februar bis zum 4. März sichern.

Die PS Plus Essential-, Extra- und Premium-Spiele für den Januar findet ihr hier:

Das erwartet euch bei Foamstars

2:09 Foamstars spielt sich wie Splatoon - nur auf PS5 und mit Schaum statt Farbe

Release : 6. Februar 2024

: 6. Februar 2024 Genre: Multiplayer-Shooter

Darum geht's: Foamstars ist ein bunter Party-Shooter, bei dem ihr in 4vs4-Kämpfen gegeneinander antretet. Das Spiel erinnert dabei direkt an Splatoon, nur dass ihr hier nicht mit Farbe, sondern dem namensgebenden Schaum schießt. Der lässt sich dabei auch aufstapeln, sodass wir ihn raufsurfen und dann den Höhenvorteil nutzen können – umgekehrt können wir dann auch die Schaumburgen unserer Gegner verkleinern, wodurch sich die Map stetig verändert.

Kollege Hannes konnte den Titel bereits anspielen und berichtet hier von seinen Erfahrungen:

Mehr zum Thema Foamstars angespielt: Schaumig, bunt und besser als ihr glaubt von Hannes Rossow

Wann werden die PS Plus Essential-Spiele für Februar regulär angekündigt? Neben Foamstars erwarten euch bei den monatlichen PS Plus-Spielen natürlich auch noch zwei weitere Titel. Bis die angekündigt werden, müssen wir uns aber noch ein Weilchen gedulden. Hält Sony sich an seinen üblichen Rhythmus, werden die neuen Titel am 31. Januar enthüllt und am 6. Februar freigeschaltet.

Was haltet ihr von Foamstars bei PS Plus, werdet ihr in den Titel mal reinschnuppern?