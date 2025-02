PlayStation Network-Status: Aktuelle PSN-Störung und Fehlercode WS-116449-5 - Alles zu Wartungsarbeiten im Live-Ticker

Das PSN ist gerade von einer Störung betroffen.

Das PlayStation Network aka PSN ist seit Mitternacht (Stand: 08. Februar 2025) von einer weitreichenden Störung betroffen. Und zwar nicht nur bei uns in Deutschland, sondern weltweit. Laut dem aktuellen Server-Status betrifft der Ausfall alle PSN-Services.

Wann die PSN-Server wieder laufen und ihr euch wieder normal einloggen könnt, ist aktuell nicht bekannt.

Alle Infos zum PSN Server-Down im Liveticker

08:40 Uhr Bei dem aktuellen Server Down kommen für viele schon wieder Erinnerungen an 2011 hoch, als das PSN für mehrere Monate nach einem Hacker-Angriff komplett außer Gefecht gesetzt war. Beim heutigen Problem ist aber noch die Hoffnung, dass es nicht so lange anhalten wird. 08:04 Uhr Sony hat sich selbst zu dem Problem geäußert, aber nicht wirklich geholfen. Sie sagen aktuell auf dem Support-Account nur, dass sie sich den Problemen bewusst sind und einige die Fehler haben. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter-Inhalt Ein aktuelles Stimmungsbild unter dem Post und auch auf anderen Seiten/Foren zeigt, dass jeder davon betroffen ist und niemand aktuell sich im PSN einloggen kann. 07:55 Uhr Guten Morgen, wir werden den aktuellen Server Down im PSN mit diesem Liveticker begleiten. Seit fast 8 Stunden sind die Services aktuell nicht erreichbar. Wie lange das ganze noch anhalten wird, ist derzeit ungewiss aber wir halten euch hier auf dem Laufenden

PSN Server-Status - So sieht es aktuell aus

Laut PSN Serverstatus gibt es aktuell bei folgenden Services Probleme:



PSN Konto-Verwaltung

Details

Anmelden

Konto erstellen

Kontodetails bearbeiten

Betroffene Plattformen: Anderes, PS Vita, PS3, PS4, PS5, Web

Betroffene Services: "Du hast möglicherweise Schwierigkeiten beim Anmelden oder beim Erstellen eines Kontos für PlayStation Network. Wir arbeiten daran, das Problem so schnell wie möglich zu beheben. Vielen Dank für deine Geduld."

Spiele und soziale Netzwerke

Spiele-Streaming

Betroffene Plattformen: Anderes, PS Vita, PS3, PS4, PS5, Web

Betroffene Services: "Du hast möglicherweise Schwierigkeiten, Spiele, Apps oder Netzwerkfunktionen aufzurufen. Wir arbeiten daran, das Problem so schnell wie möglich zu beheben. Vielen Dank für deine Geduld."

PlayStation Video

Betroffene Plattformen: Anderes, PS Vita, PS3, PS4, PS5, Web

Betroffene Services: "Du hast möglicherweise Schwierigkeiten, PlayStation Video-Inhalte abzurufen. Wir arbeiten daran, das Problem so schnell wie möglich zu beheben. Vielen Dank für deine Geduld."

PlayStation Store

Kaufen

Herunterladen

Durchsuchen

Suchen

Gutscheine einlösen

Betroffene Plattformen: Anderes, PS Vita, PS3, PS4, PS5, Web

Betroffene Services: "Du hast möglicherweise Schwierigkeiten, Produkte aus dem PlayStation Store herunterzuladen. Wir arbeiten daran, das Problem so schnell wie möglich zu beheben. Vielen Dank für deine Geduld."

Playstation Direct

Suchen

Durchsuchen

Kaufen

Betroffene Plattformen: Web

Betroffene Services: Du hast möglicherweise Schwierigkeiten, Produkte bei PlayStation Direct abzurufen. Wir arbeiten daran, das Problem so schnell wie möglich zu beheben. Vielen Dank für deine Geduld.

Was kann ich aktuell tun? Wenn ihr mit PSN-Problemen zu kämpfen habt, dann bleibt euch leider aktuell nichts anderes übrig als abzuwarten, bis Sony die Probleme behoben hat. Wir werden euch in diesem Artikel auf dem Laufenden halten und berichten, sobald die PSN-Server wieder reibungslos laufen.

Autoplay

Und an dieser Stelle ist wie immer unsere liebe GamePro-Community gefragt: Wie sieht es bei euch aus? Hattet ihr gestern Abend auch mit Problemen zu kämpfen und wie ist es aktuell bei euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.