PSN und PS Plus sind down, daran könnte es liegen

Das PlayStation Network ist down. Im Moment sind sowohl PSN und der PlayStation Store als auch PS Plus offline. Das heißt, dass ihr im Moment keine der Online-Funktionen eurer PS4 und PS5 nutzen könnt, die die Services voraussetzen. Das dürfte vor allem all denjenigen sauer aufstoßen, die jetzt online spielen wollen. Wir schauen, woran es liegen könnte und halten euch auf dem Laufenden, wenn es neue Entwicklungen gibt oder das PSN wieder online geht.

PSN down: Aktuell sind PSN und PS Plus offline. Wer sich ins PlayStation Network einloggen will, dürfte damit im Augenblick unabhängig von seinem Standort Probleme haben. Das zeigt sich unter anderem an den einschlägigen Störungsseiten im Netz oder wenn ihr es selbst versucht. Von Sony PlayStation selbst gibt es im Augenblick der Veröffentlichung dieses Artikels noch kein Statement zur Situation.

Serverstatus: Offline. Im Moment sind die PSN-Server nicht erreichbar. Sobald sich das ändert oder wir mehr wissen, aktualisieren wir diesen Artikel.

Daran könnte es liegen: Dass PSN down ist, kann natürlich diverse unterschiedliche Gründe haben und einen offiziellen hat Sony aktuell noch nicht bekannt gegeben. Die Vermutung liegt aber nahe, dass der Ausfall und die Störung etwas mit den Firmware-Updates für PS4 und PS5 zu tun gehabt haben könnte, die heute ausgerollt wurden.

Das Firmware-Update für PS5 mit der Nummer 22.01-05.00 bringt vor allem Verbesserungen an der Benutzeroberfläche. Das heißt, ihr könnt jetzt zum Beispiel beim Zocken eurer Lieblingspiele an bestimmten Stellen des Screens Videos oder Apps festpinnen und vieles mehr. Hier findet ihr alle Infos:

7 1 PS4/PS5-Update: 22.01-05.00/9.5 ist live, lässt auf wichtiges Feature warten

Normalerweise bricht aber eigentlich nicht das komplette PlayStation-Network zusammen, wenn ein Firmware-Update für PS4 und PS5 ausgerollt wird. Es könnte also auch etwas anderes dahinter stecken. Dass beides auf denselben Tag fällt, wirkt aber zumindest so, als hätte es vielleicht miteinander zu tun, auch wenn Korrelation natürlich keine Kausalität sein muss.

Wolltet ihr eigentlich gerade online spielen? Wartet ihr sehnsüchtig darauf, dass die Server wieder online gehen?