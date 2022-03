PS Plus April 2022-Spiele: Datum und Uhrzeit der Enthüllung

Ein Weilchen müssen wir uns noch gedulden, bis die neuen PS Plus-Titel für den April erscheinen. Immerhin wissen wir aber bereits, wann die Gratis-Spiele für April 2022 angekündigt werden, wenn Sony sich an den etablierten Rhythmus hält:

Voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 30. März 2022 *

* Voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit)*

Ab wann sind die neuen Spiele verfügbar? Dienstag, den 5. April 2022 (Die Freischaltung der Spiele erfolgt für gewöhnlich gegen 12 Uhr mittags deutscher Zeit)

*Wie kommt es zu diesem Datum? Die neuen PS Plus-Titel werden in der Regel am ersten Dienstag des neuen Monats veröffentlicht. Die Ankündigung erfolgt am letzten Mittwoch des Vormonats gegen 17:30 Uhr, somit ergeben sich der 30. März für die Enthüllung und der 5. April als Tag der Freischaltung.

Wie jeden Monat wird GamePro euch natürlich auch diesmal die neuen Spiele pünktlich zur Ankündigung vorstellen und diesen Artikel aktualisieren, sobald es soweit ist.

PS Plus März 2022: Diesmal gibt es extra viele Gratis-Spiele

Bevor die neuen Spiele für April angekündigt werden, könnt ihr euch natürlich noch die Gratistitel für den März holen. Diesmal erwarten euch nämlich gleich vier Spiele, die ihr euch ohne zusätzliche Kosten runterladen könnt, wenn ihr ein PS Plus-Abo besitzt:

11 4 Mehr zum Thema PS Plus im März 2022: Die Gratis-Spiele für PS4/PS5 machen euch zu Samurais und Ninjas

Holt euch auch GTA Online gratis

Wenn ihr eine PS5 besitzt, könnt ihr neben den PS Plus-Titeln auch ein weiteres kostenloses Spiel bekommen, nämlich GTA Online. Passend zum Release der PS5- und Xbox Series X/S-Versionen von GTA 5 gibt es den Onlinemodus nämlich aktuell gratis im Store. Das Angebot ist zeitlich limitiert, also schnappt es euch, bevor es weg ist. Übrigens: Ihr braucht kein PS Plus-Abo, um euch das Spiel zu holen – wollt ihr es aber spielen, benötigt ihr eine aktive Mitgliedschaft.

Alle Verbesserungen der Enhanced Edition von GTA 5 haben wir euch in einem separaten Artikel aufgeführt. Wie ihr euren GTA Online-Charakter von der PS4- auf die PS5-Version übertragt und warum das zu Problemen führen kann, wenn ihr mit Freunden spielen wollt, erklären wir euch hier.

Gibt es einen Leak zu den PS Plus-Games im April 2022?

Bislang nicht. Die letzten Monate wurden die PS Plus-Titel kurz vor der Ankündigung mehrfach korrekt von der französischen Dealsseite dealabs geleakt. Bisher gibt es für den April noch keinen Leak, das kann sich allerdings noch ändern. GamePro wird diesen Artikel entsprechend updaten, sollte das der Fall sein.

Jetzt seid ihr gefragt: Welche PS Plus-Spiele wünscht ihr euch für das April-Lineup?