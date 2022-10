Sony verspricht exklusive Boni, wenn ihr euer PSN-Konto mit dem Steam-Account verknüpft

Sony bietet ab sofort die Möglichkeit, euren PSN-Account mit eurem Steam-Account zu verknüpfen, wenn ihr Sony-Titel auf dem PC spielt. Dabei sollen künftig Boni winken. Wir verraten euch, wie das funktioniert und welche Vorteile ihr dadurch erhaltet.

PSN mit Steam verknüpfen – So geht’s

Wie verbindet ihr euren PSN-Account mit Steam? Ihr könnt die beiden Konten leider nicht direkt miteinander verknüpfen. Vielmehr braucht ihr dafür bereits eines der folgenden PC-Spiele aus dem Hause Sony:

In Zukunft kommen weitere Spiele wie Uncharted: Legacy of Thieves Collection, The Last of Us Part 1 und Sackboy: A Big Adventure hinzu. Habt ihr eines der Spiele auf dem PC installiert und zum ersten Mal gestartet, werdet ihr aufgefordert, eure Datenschutzoptionen einzustellen und euch bei PSN anzumelden.

Gebt ihr dann eure ID und euer Passwort ein oder erstellt einen PSN-Account, sind eure Konten miteinander verknüpft. Ihr könnt die Accounts aber auch manuell in den Optionen der PC-Spiele verbinden. Diesen Vorgang müsst ihr zum Glück nur einmal durchführen und nicht für jedes Spiel wiederholen.

Allerdings müsst ihr euch in Zukunft etwas gedulden, bis die PC-Version der PS4- und PS5-Titel nachgereicht wird:

PSN-Verknüpfung gibt Belohnungen

Was bringt euch das? Sony wirbt damit, dass es exklusive Belohnungen geben wird, wenn ihr die beiden Konten miteinander verbindet. Für Marvel’s Spider Man Remastered gibt es beispielsweise zwei Early-Unlock-Items und zwei Skillpunkte, die ihr nutzen könnt, wie der Tweet von Nixxes Software verrät.

Außerdem erhaltet ihr die neusten Nachrichten, Updates und Angebote zu euren Spielen und allen weiteren PC-Veröffentlichungen, die Sony noch plant.

Was könnte in Zukunft folgen? Es würde sich anbieten, dass Sony eine Funktion nachreicht, die Cross-Progression und Cross-Pay erlaubt. So könnten Konsolen- und PC-Spieler*innen gemeinsam miteinander zocken und ihren Speicherstand jeweils auf der Konsole und dem PC zeitgleich sichern, sodass beim Wechsel kein Fortschritt verloren geht - und darüber hinaus, ein Spiel einmal kaufen und auf verschiedenen Plattformen spielen. Das ist aber bisher nur Spekulation.

Das Modell „Xbox Play Anywhere” macht dabei ganz gut vor, was Sony für die Zukunft planen könnte. Kauft ihr einen der besagten Xbox-Titel aus dem Programm, erwerbt ihr ihn sowohl für PC als auch für eure Xbox-Konsole. Außerdem wird der Spielstand auf beide Versionen übertragen, sodass beim Wechsel dort weitergemacht werden kann, wo ihr aufgehört habt. Es bleibt also abzuwarten, ob und wann Sony diese Funktion nachreichen wird.

Werdet ihr eure Accounts verknüpfen oder wartet ihr noch auf bestimmte Features?