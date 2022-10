Sony gibt PS-Titeln ein Jahr Release-Sperre für PC, mit einer Ausnahme

Sony fährt nicht schlecht damit, ihre hauseigenen First Party-Spiele nach dem PS4- und PS5-Release für PC zu veröffentlichen. Zu den bislang veröffentlichten PC-Titeln zählen beispielsweise Horizon Zero Dawn, Days Gone und Uncharted 4. Auch in Zukunft sollen First Party-Spiele weiterhin für PC veröffentlicht werden, allerdings mit einem zeitlichen Abstand.

PC-Release ein Jahr nach PS4- und PS5-Release

In einem Interview mit YouTuber Julien Chièze spricht PlayStation Studios-Chef Hermen Hulst über die Veröffentlichungspolitik von Sony. Darin erklärt er, wie das Unternehmen in Zukunft die Veröffentlichung von PC-Versionen der First Party-Titel handhaben will:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wann sollen die PC-Versionen erscheinen? Laut Hulst wird Sony es weiterhin so handhaben, dass die PC-Versionen frühstens ein Jahr nach dem jeweiligen Release der PS4- und PS5-Version erscheinen sollen. Einen zeitgleichen Release auf PC und Konsole wird es somit nicht geben.

Gilt das für alle PS-Spiele? Nein! Hulst erzählt, dass Life Service-Games eine Ausnahme bilden werden. Bei dieser Art von Spielen hängt der Erfolg stark von der Community ab, weshalb zum Release eines solchen Spieles möglichst viele Spieler*innen Zugriff auf den Titel haben sollten. Sie seien somit eine besondere Ausnahme und werden zeitgleich sowohl für PS4 und PS5 als auch für PC erscheinen.

Sony will insgesamt zehn Live Service-Titel bis 2026 veröffentlichen. Welche davon auf den PC kommen werden, bleibt offen:

18 0 Mehr zum Thema Nach Bungie-Deal: Sony plant, bis 2026 zehn Live-Service-Spiele zu veröffentlichen

Sony holt sich Live Service-Expertise

Mit einem jüngst getätigten Kauf hat sich Sony ordentlich Verstärkung in Sachen Games as a Service ins Haus geholt. Anfang Januar wurde die Meldung bekannt, dass Sony den Destiny-Macher Bungie für 3,2 Milliarden Euro kaufen will.

Bei Destiny handelt es sich um einen Online-Shooter, der auch noch Jahre nach dem Release mit neuen Inhalten versorgt wurde. Destiny 2 erschien erstmals im Jahr 2017 für PS4, Xbox One und PC und hat sogar noch vor wenigen Monaten einen neuen DLC spendiert bekommen.

Welche PS4- und PS5-Spiele gibt es für PC? Unsere Kollegen von der GameStar haben euch eine Liste mit allen PS4- und PS5-Exklusivtiteln zusammengestellt, die es auch für den PC gibt oder die in Zukunft für PC erscheinen werden.

Welche PS4- und PS5-Titel würdet ihr euch für den PC wünschen?