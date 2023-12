Das sind die 5 besten PS Plus-Spiele 2023 laut Metacritic und nur ein PlayStation-Exclusive ist dabei

PS Plus brachte insbesondere das ein oder andere Multiplattform-Higlight wie Jedi: Fallen Order. PlayStation-Exclusives gab es bei Essential aber wenige.

Ist PS Plus Essential das Geld noch wert? Diese Frage ist in diesem Jahr insbesondere deshalb für viele Spieler*innen interessant, weil Sony die Preise für die Jahresabos noch einmal um mehr als 30% angehoben hat. Die Website playstationdb.com hat ein paar spannende Statistiken zum Service zusammengefasst und beantwortet unter anderem die Frage, welche PS Plus Essential-Spiele 2023 den höchsten Score auf Metacritic hatten. Wir haben die die Top 5 hier aufbereitet.

Platz 1: Dreams

0:47 Dreams - Launch-Trailer zeigt die unterschiedlichsten Spielkreationen - Launch-Trailer zeigt die unterschiedlichsten Spielkreationen

Metascore: 89

89 Genre: Kreativbaukasten

Kreativbaukasten Plattformen: PS4, PS5

Dreams ist ein gefeierter Kreativbaukasten der LittleBigPlanet-Macher MediaMolecule, mit dem ihr (fast) jedes Spiel erstellen könnt, das ihr euch wünscht. Von Shooter über Rennspiel bis RPG – Dreams stellt euch einen umfangreichen Werkzeugkasten zur Verfügung, mit dem ihr spielerisch zum Entwickler/zur Entwicklerin werdet.

Platz 2: Death's Door

1:29 Death's Door - Launchtrailer zum Indie-Hit führt in die zauberhafte Spielwelt ein - Launchtrailer zum Indie-Hit führt in die zauberhafte Spielwelt ein

Metascore: 85

85 Genre: Action-RPG

Action-RPG Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

Im Action-RPG schlagt ihr euch als Krähen-Sensenmann durch Dungeons und jagt nach verlorenen Seelen. Gerade für Fans von FromSoftware (bekannt für Dark Souls) ist der kleine Titel interessant, denn hinter Death's Door verbirgt sich eine kleine Soulslike-Perle.

Platz 3: Chivalry 2

1:17 Chivalry 2 - Neue Inhalte für das PS Plus-Gemetzel im Trailer

Metascore: 85

85 Genre: Action

Action Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Chivalry 2 ist ein Multiplayer-Actiontitel, der euch als Ritter brachiale Mittelalterschlachten mit Schwertern, Äxten und Co. austragen lässt. Gekämpft wird in der Ego-Perspektive, und lasst euch eines sagen: Chaos ist hier vorprogrammiert.

Und die restlichen Plätze:

4. - OlliOlli World (Meta: 84)

5. - Endling (Meta: 82)

Weitere PS Plus-Statistiken 2023

Wie uns PlayStationdb.com außerdem verrät, hatten die PS Plus Essential-Games in diesem Jahr einen durchschnittlichen Metacritic-Score von 69 Punkten.

Insgesamt gab es 37 Essential-Spiele mit einem Wert von $934.78. Noch mehr Statistiken zum Service findet ihr auf besagter Website.

Wann werden die PS Plus Essential-Spiele im Januar 2024 angekündigt?

Auch im kommenden Jahr spendiert Sony wieder Bonus-Spiele für alle PlayStation Plus-Mitglieder. Die Bekanntgabe des PS Plus Essential-Linueps im Januar 2024 steht am 27. Dezember 2023 um 17:30 Uhr an. Welche Spiele es diesmal gibt, erfahrt ihr wie immer pünktlich bei GamePro.de.

Welches war euer Top-PlayStation Plus-Spiel in diesem Jahr?