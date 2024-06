PSVR 2 bekommt über 1000 neue Spiele, dank offiziellem PC-Adapter

Die PSVR 2 könnt ihr bald an euren PC anschließen.

Sony hat soeben angekündigt, was schon lange gemunkelt wurde. So könnt ihr euer PSVR 2-Headset schon bald dank eines offiziellen Adapters an euren Rechner anschließen und bekommt so Zugriff auf tausende VR-Spiele, die bislang auf Steam erschienen sind. ( via PlayStation Blog)

Preis und Release des PSVR2-Adapters

Was kostetet der PC-Adapter für PSVR 2? 59,99 Euro. Kaufen könnt ihr euch den Adapter unter anderem über den hauseigenen PlayStation Store

59,99 Euro. Kaufen könnt ihr euch den Adapter unter anderem über den hauseigenen PlayStation Store Wann erscheint der PC-Adapter für PSVR 2? Am 07. August 2024

Diese PC-Specs braucht ihr für PSVR 2

Um PSVR 2 an eurem Rechner zu spielen, benötigt ihr die folgenden minimalen PC-Anforderungen. Hier sei jedoch angemerkt, dass einige Spiele einen deutlich potenteren Rechner voraussetzen.

Komponente Minimum Betriebssystem Windows 10 64-bit

Windows 11 64-bit Prozessor Intel Core i5-7600

AMD Ryzen 3 3100 Arbeitsspeicher 8 GB Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650

NVIDIA RTX series

AMD Radeon RX 5500XT DisplayPort ab 1.4 Bluetooth ab 4.0 USB nur direkte Verbindung

So funktioniert der Anschluss: Die PSVR 2 wird über den neuen PC-Adapter und den DisplayPort (ab. Version 1.4) eures Rechners angeschlossen. Nun benötigt ihr lediglich noch die PSVR 2- und die Steam-App und los geht's.

Mehr zur PSVR 2:

Auf diese PSVR 2-Funktionen müsst ihr verzichten

Laut Sony müsst ihr jedoch auf einige PSVR 2-Features verzichten, da das Headset laut eigener Aussage speziell für die PS5 entwickelt wurde. HDR, Headset-Feedback, Eye Tracking, die Adaptive Trigger der Sense-Controller und generell haptisches Feedback werden folglich nicht unterstützt.

Unterstützt wird auf PC hingegen unter anderem Gaming in 4K, Finger-Erkennung, Foveated Rendering und 3D Audio – zumindest bei ausgewählten Spielen.

Zugriff auf tausende VR-Spiele

Da es der PSVR 2 auf PS5 weiter an einem stetigen Support an Hochkarätern mangelt, könnte sich der PC-Adapter, einen guten Rechner vorausgesetzt, für euch lohnen. Via Steam könnt ihr nämlich einige der besten VR-Titel aller Zeiten zocken. Darunter auch Half-Life: Alyx oder den VR-Modus von Fallout 4.

Später im Jahr sollen zudem noch Metro Awakening und Skydance Behemoth (Entwickler von TWD: Saints and Sinners) als vielversprechende Titel für PSVR 2 erscheinen.

Werdet ihr euch den PC-Adapter für PSVR 2 holen, um beispielsweise Half-Life: Alyx zu zocken?