Zum Release der PSVR 2: 13 Spiele für jeden Geschmack, die wir euch besonders empfehlen können

Am heutigen Mittwoch erscheint mit der PlayStation VR 2 Sonys zweite Virtual Reality-Generation. Damit ihr zum Launch im Spielekatalog nicht den Überblick verliert, haben wir für euch 13 Spiele herausgesucht, die wir voll und ganz empfehlen können. Um ein wenig Abwechslung reinzubringen und möglichst viele Geschmäcker abzudecken, haben wir unsere Tipps in Genre unterteilt.

Welche PSVR 2-Spiele heute und generell im Launch-Zeitraum erscheinen:

Für Rennspiel-Fans: Gran Turismo 7

1:29 Neuer Gran Turismo 7-Trailer zeigt alle Inhalte des PSVR2-Updates

Genre: Rennspiel-Simulation

Rennspiel-Simulation Preis: 70 Euro

70 Euro Kostenloses VR-Update: Ja

Empfehlung von Dennis: Für Rennspiel-Enthusiasten ist das VR-Update von Gran Turismo 7 ein waschechtes Highlight zum Launch der PSVR 2. Nicht nur sind abseits des Splitscreen-Modus alle Rennen und Modi in der Cockpit-Ansicht spielbar, auch können wir uns die detaillierten Autos im neuen VR-Showroom aus der Nähe anschauen. Das i-Tüpfelchen bekommt ihr, wenn ihr samt Lenkrad und Rennsitz spielt und so gefühlt mittendrin statt nur dabei seid.

Wollt ihr mehr über Gran Turismo 7 erfahren, schaut gerne in den GamePro-Test:

Test zu GT7 Aus Liebe zum Automobil von Tobias Veltin

Für Horror-Fans: Resident Evil 8

1:48 Neuer Resident Evil Village-Trailer zeigt den gruseligen PSVR2-Modus

Genre : Action-Horror

: Action-Horror Preis : 25 bis 40 Euro

: 25 bis 40 Euro Kostenloses VR-Update: Ja (PS5-Version)

Empfehlung von Basti: Auf dieser Liste darf natürlich kein Horrorspiel fehlen, da das Genre wie kaum ein anderes so stark von VR profitiert. In Resident Evil 8 könnt ihr das gesamte Hauptspiel mit PSVR 2 erleben. Vor allem die Details der Umgebung und das Gefühl wirklich in Schloss Dimitrescu zu sein, haben mich in einer kurzen Anspielsession letztes Jahr bereits überzeugt. Selbst wenn ihr das Spiel noch nicht habt, solltet ihr der neuen VR-Demo, die jetzt erhältlich ist, eine Chance geben.

Resident Evil 8 Village Das steckt alles im VR-Modus für PSVR 2 von David Molke

Für Adventure-Fans: Moss 1+2

1:39 Moss Book 2 - PSVR-Highlight kehrt mit Sequel und neuen Ideen zurück

Genre: Adventure

Adventure Preis: 39 Euro im Bundle

Empfehlung von Dennis: Die Adventure mit der kleinen Maus sind mit ca. fünf Stunden Spielzeit pro Titel zwar recht kurz, für mich gehören Moss 1+2 aber zum Besten, was die virtuelle Realität zu bieten hat. In der Draufsicht steuert ihr den kleinen Nager durch fantasievolle und märchenhafte Schauplätze, verschiebt Objekte in der Umgebung und löst so kleine Rätsel. Beide Spiele sind mit einer Altersfreigabe ab 6 Jahren auch für ein jüngeres Publikum und VR-Neulinge geeignet.

Für Action-Fans: Pistol Whip

1:07 Pistol Whip mischt Rhythmusspiel mit John Wick und erscheint für PSVR2

Genre: Musikspiel

Musikspiel Preis: 30 Euro

30 Euro Kostenloses VR-Update: Ja

Empfehlung von Dennis: Ihr habt Bock stylish im Rhythmus der Musik zu ballern und wollt euch dabei auch noch ein wenig sportlich verausgaben? Das grandiose Pistol Whip wird euch gefallen, da bin ich mir sicher. Da euer Charakter automatisch nach vorn durch die Level fährt, könnt ihr euch rein auf die Schusswechsel konzentrieren und glaubt mir, seid ihr einmal im Flow, erlebt ihr eine der besten VR-Erfahrungen überhaupt.

Für Rhythmus-Fans: Synth Riders

0:47 Synth Riders - Das VR-Rhythmusspiel kommt als Remaster auf PSVR2

Genre: rhythmische Tanz-Action

rhythmische Tanz-Action Preis: ab 25 Euro (auch DLC-Bundle erhältlich)

ab 25 Euro (auch DLC-Bundle erhältlich) Kostenloses VR-Update: Ja

Empfehlung von Annika: Synth Riders ist meine liebste Beat Saber-Alternative. Statt aber passend zum Beat der Musik mit einem Lichtschwert Blöcke zu zerschlagen, müsst ihr mit zwei Kugeln (euren Händen) Linien folgen, Hindernissen ausweichen und andere Kugeln treffen.

Das könnt ihr alleine tun, oder plattformübergreifend im Multiplayer. Neben den 58 inbegriffenen Songs, können auch eigene und lizenzierte Stücke per DLC hinzugefügt werden. Dass das dann genauso motivierend ist wie Beat Saber, hat Synth Riders mir bereits auf der Meta Quest 2 bewiesen. Dabei hat es mir vor allem die Musik des Electro Swing Essentials Packs angetan. Es gibt aber auch DLCs zu Muse, Gorillaz oder League of Legends.

Für gemütliche Puzzle-Abende: Tetris Effect Connected

2:57

Genre : Puzzle

: Puzzle Preis : 40 Euro

: 40 Euro Upgrade: 9,99 Euro, wenn ihr die PS4-Version habt

Empfehlung von Basti: Tetris Effect Connected ist für mich immer noch eine meiner besten Erfahrungen in VR. Natürlich spiele ich “nur” Tetris, aber die Hintergründe mit den Partikel-Explosionen und den tausenden Farben basierend auf meinem Gameplay lassen mich komplett abtauchen. Die PSVR 2-Version sorgt dank HDR- und OLED-Bildschirm, dass diese Momente noch schöner werden. Neben dem Hauptmodus ist Tetris Effect Connected vollgestopft mit Einzel- und Mehrspielermodi, die ebenfalls komplett in VR spielbar sind und für Fans des Genres Highscore-Jagden versprechen.

Für Multiplayer-Fans: Pavlov

1:18 Pavlov - Beliebter Multiplayer-Shooter auch für PSVR2 angekündigt

Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Preis: 25 Euro

Empfehlung von Annika: Ihr sucht einen abwechslungsreichen VR-Shooter? Dann könnte Pavlov die Antwort sein, da das Spiel bereits auf anderen VR-Plattformen zu den absoluten Lieblingen gehört.

Der teambasierte Multiplayer-Shooter setzt dabei nicht nur auf klassische Spielmodi wie Deathmatch und King of the Hill, sondern zum Beispiel auch auf asymmetrische 1vs9-Matches, einen Krimi-Modus oder Zombie-Koop. Und das mit vielen Waffen, Aufsätzen und sogar Fahrzeugen wie Panzern. Dabei sticht besonders die realistische Waffenhandhabung hervor.

Für Tabletop-Fans: Demeo

1:19 In Demeo auf PSVR 2 erwachen Tabletop-Figuren zum Leben

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Preis: 40 Euro

40 Euro Besonderheit: auch ohne VR-Headset spielbar

Empfehlung von Dennis: Demeo könnt ihr entweder alleine oder online mit bis zu drei weiteren Freund*innen zocken, die allerdings keine PSVR 2 benötigen, was ich eine coole Lösung finde. Spielerisch erwartet euch ein rundenbasiertes Würfel-RPG, in dem ihr Miniatur-Figuren durch Dungeons führt und dabei aus der Draufsicht das Geschehen beobachtet. Habt ihr ein Faible für Tabletop-RPGs, kann ich euch Demeo für gemütliche Abende mit euren Liebsten nur ans Herz legen.

Für Cozy-Fans: Garden of the Sea

1:03 Garden of the Sea ist eine zauberhafte Farming-Sim für PSVR2

Genre: Adventure

Adventure Preis: 21 Euro

Empfehlung von Annika: Garden of the Sea ist das perfekte PSVR 2-Spiel um abzuschalten. Hier bestimmen wir das Tempo. So können wir Gemüse anbauen, meditieren, Gegenstände craften, damit unser Heim dekorieren und uns mit den einheimischen Geschöpfen anfreunden. Uns stehen aber auch Entdeckungstouren mit dem Boot frei und Quests, um noch mehr Abenteuer zu erleben und neue Inhalte freizuschalten. Wer auf entspannende Spiele und VR steht, sollte definitiv einen Blick wagen. Viel Spaß beim relaxen!

Der perfekte Einstieg: Job Simulator/Vacation Simulator/Cosmonious High

0:34 Cosmonious High - Das kunterbunte VR-Abenteuer im Trailer

Genre : Comedy-Simulator

: Comedy-Simulator Preis : 20 Euro (Job Simulator), 30 Euro (Vacation Simulator/Cosmonious High)

: 20 Euro (Job Simulator), 30 Euro (Vacation Simulator/Cosmonious High) Kostenloses Upgrade: Nur für Job/Vacation Simulator

Empfehlung von Basti: Das Studio Owlchemy Labs bietet zum Launch der PSVR 2 gleich drei Spiele an, die sich dazu eignen, VR das erste Mal auszuprobieren. Alle drei sind im Grunde Comedy-Simulatoren, die euch an festen Positionen lustige Rätsel lösen lassen. So müsst ihr Papiere für Roboter ausdrucken oder erlebt ein Unterwasserabenteuer auf einer Urlaubsinsel. Cosmonious High ist zudem noch einmal kinderfreundlicher und kann, wie die anderen Spiele auch, perfekt mit der Familie gezockt werden. Es gibt auch eine Demo, mit der ihr eure ersten Schritte in VR machen könnt.

Welche PSVR 2-Spiele, die bereits verfügbar sind, könnt ihr empfehlen?