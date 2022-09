Nicht abwärtskompatibel: PSVR 2 unterstützt leider nicht die alten PSVR-Spiele

Mit PSVR 2 geht Sony nun eine Generation weiter und bietet uns eine technisch verbesserte und unkompliziertere Hardware. Bislang wurden knapp 20 Titel angekündigt, die auf der PS5 mit PSVR 2 laufen werden, darunter auch Horizon Call of the Mountain und Resident Evil 8: Village.

Damit die Spielauswahl zum Release von PSVR 2 noch größer ist, wünschen sich viele Fans, dass die alten PSVR-Titel auch auf PSVR 2 laufen. In einem kürzlich veröffentlichten Interview verrät SVP of Platform Experience Hideaki Nishino nun, ob ältere PSVR-Titel mit der neuen Hardware kompatibel sind.

PSVR 2 bekommt eigene Titel

Ist PSVR 2 mit älteren Titeln kompatibel? Nishino verrät, dass die Spiele der PSVR leider nicht mit PSVR 2 kompatibel sein werden. Das bedeutet leider, dass zum Release von PSVR 2 eine kleinere Spielebibliothek zur Verfügung stehen wird.

Alle bislang bestätigten PSVR 2-Titel findet ihr hier:

Warum ist das so? Nishino begründet seine Antwort damit, dass Sony eine „wahre Next Gen-VR-Erfahrung“ liefern möchte, was durch die verbesserten Features wie haptisches Feedback und adaptive Trigger möglich wird. Auch das Eye Tracking und das 3D Audio-Feature sind Funktionen, durch die sich die neuen Spiele immersiver anfühlen als die älteren Titel.

Doch damit verrät Nishino nicht, ob es technisch möglich wäre, die älteren PSVR-Titel für die neue Hardware zu ändern. Womöglich wären einige Entwicklerteams bereit gewesen, ihre Spiele so umzumodeln, dass sie mit den neuen Features von PSVR 2 kompatibel wären.

Alle bisher bekannten Infos zu PSVR 2 findet ihr in der GamePro-Übersicht:

Wir selbst konnten uns ebenfalls ein Bild von der neuen VR-Generation machen. In einem Anspielartikel berichtet unser Autor Sebastian, wie seine Eindrücke zu den neuen PSVR 2-Titeln sind und welche Erfahrungen er mit der neuen Hardware machen konnte.

Dabei zeigt sich Sebastian besonders beeindruckt vom haptischen Feedback des Headsets, dass für ein immersives Spielgeschehen sorgt. Wann PSVR 2 erscheint, ist immer noch nicht bekannt. Wir wissen lediglich, dass es irgendwann Anfang 2023 erscheinen soll.

Welche Spiele hättet ihr gerne auf der PSVR 2 gezockt?