Die PSVR 2 hat einen Releasetermin samt Preis, der die PS5 übertrifft

Sony hat nach und nach seine zweite Generation der PlayStation VR vorgestellt. Aussehen, Specs und erste Spiele der PSVR 2 kennen wir bereits, nur über den Preis und finalen Releasetermin schwebte bislang noch ein dickes Fragezeichen. Das ist nun zu einem dicken Ausrufezeichen mutiert, vor allem was den Preis betrifft. Denn dafür bekommen wir entspannt eine PS5. (via PS Blog)

Release: 22. Februar 2023

22. Februar 2023 Preis der PS VR2: 599,99 Euro (UVP)

In dem Preis von gut 600 Euro sind neben dem VR2-Headset die PSVR 2 Sense-Controller und Stereokopfhörer enthalten.

Weitere Preise: Zeitgleich mit dem Release des VR-Headsets kommt auch ein Horizon-Bundle sowie die Ladestation für die PSVR 2-Controller auf den Markt, die speziell dafür entwickelt wurde. Die Preise dafür nannte Sony ebenfalls:

Ladestation PSVR 2 Sense-Controller: 49,99 Euro

49,99 Euro PSVR 2 Horizon Call of the Mountain Bundle: 649.99 Euro

In unserem Übersichtsartikel findet ihr nochmal alle Infos zur PSVR 2:

25 3 PSVR 2 Alles zum Release, Preis, technische Specs, Controller und mehr

Vorbestellung: Wer sich die neue PlayStation VR 2 kaufen möchte, kann ab dem 15. November bereits vorbestellen. Allerdings geht das vorerst nur über den Online-Shop von PlayStation. Eine Registrierung zur Vorbestellung ist bereits möglich. Der Verkauf selbst findet auch bei teilnehmenden Einzelhändlern statt.

Der untere Trailer stellt euch die Features von PSVR 2 genauer vor:

Satte 600 Euro für die neue VR-Brille

Wer in den Genuss der neuen PlayStation VR 2 kommen will, muss tief in die Tasche greifen, wozu aber wohl nicht jeder bereit ist. Laut unserer Umfrage zum maximalen Preis der PSVR 2 ist das zumindest zu viel Geld für das neue VR-Headset von Sony. Zumal es bei den 600 Euro nicht bleibt. Die Spiele und Zubehör kommen noch obendrauf.

Zum Vergleich: Die erste PlayStation VR kostete bei der Markteinführung 399,99 Euro, wobei hier nicht die benötigte PlayStation-Kamera mit im Preis war. Eine PS5, über die das neue Headset läuft, kostete zum Start rund 400 bzw. 500 Euro mit und ohne Laufwerk, nach einer Preiserhöhung nun 449,99 und 549,99 Euro (UVP). Wer also die PSVR 2 nutzen will, muss an die 1.000 Euro hinblättern. Dafür bekommt ihr aber auch Hardware, die im Vergleich auf der Höhe der Zeit ist.

Was sagt ihr zum Preis und Release der PSVR 2?