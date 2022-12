PSVR 2: Das PS5-Headset kann jetzt ohne Einladung vorbestellt werden

Das PSVR 2-Headset konnte bislang nur von denjenigen vorbestellt werden, die sich für den Vorverkauf registrierten. Daraufhin haben ausgewählte Personen einen Einladungslink erhalten, der die Möglichkeit bot, die PlayStation VR 2 vorzubestellen.

Doch nach rund einem Monat gibt es nun die Möglichkeit für alle Interessierten, ein PSVR 2-Headset zu erwerben. Sony hat die Beschränkung aufgehoben, dass nur über den Einladungslink Vorbestellungen getätigt werden können. Somit ist das Headset nun für alle zugänglich.

PSVR 2 kaufen: Ab sofort für alle zugänglich

Wie komme ich an eine PSVR 2? Um ein PSVR 2-Headset zu kaufen, müsst ihr euch im PS-Shop registrieren. Habt ihr diesen Schritt erledigt, erhaltet ihr die Option, das VR-Headset entweder separat oder im Bundle mit Horizon Call oft he Mountain zu kaufen.

Wie teuer ist das VR-Headset? Die PSVR 2 kann zu folgenden Preisen erworben werden:

Standard-Paket: 599,99 Euro

599,99 Euro Horizon-Bundle: 649,99 Euro

Das VR-Headset soll zwischen dem 22. und 28. Februar 2023 geliefert werden, also noch in der Woche, in der es erscheint. Es kann nur ein Gerät pro Haushalt bestellt werden. Den Preis der PSVR 2 müsst ihr erst entrichten, sobald das Gerät ausgeliefert wurde.

Weitere Infos, die ihr zum Kauf wissen solltet, findet ihr in der Übersicht:

Offene PSVR 2-Vorbestellung kam überraschend

Warum hat Sony die Beschränkung aufgehoben? Damit die PSVR 2 einem breiteren Publikum zur Verfügung steht, war es nur eine Frage der Zeit, bis Sony die Beschränkung für den Kauf aufhebt. Allerdings gab es keine offizielle Meldung von Sony, dass die PSVR 2 nun für alle zum Verkauf zur Verfügung steht.

Sony hat bislang noch keine Zahlen bekannt gegeben, wie viele PlayStation VR2-Headsets bislang vorbestellt wurden. Demnach können wir keine Rückschlüsse darauf ziehen, ob Sony den offenen Verkauf bereits jetzt gestartet hat, weil die Vorbestellungen so schleppend vorangingen.

Eines konnte Sony mit der Aktion bislang verhindern: Das Scalping. Dadurch, dass nur ausgewählte Personen eine PSVR 2 vorbestellen konnten, gab es nur vereinzelte Fälle, in denen das Headset zu Mondpreisen angeboten wurde. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Angebot mit dem offenen Verkauf nun ändern wird.

Habt ihr auf den PSVR 2-Verkauf gewartet? Konntet ihr bereits ein VR-Headset sichern? Oder habt ihr kein Interesse am PS5-Headset?