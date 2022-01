Release von PSVR2 absehbar? Angeblich geht es bald in die Massenproduktion

Um PSVR2 ist es in den letzten Monaten ziemlich ruhig geworden, bis auf ein paar Patente - zum Beispiel zum möglichen Look des Headsets - gab es keine inoffiziellen oder gar offiziellen Informationen zur nächsten PlayStation VR-Generation.

Deswegen ist das Gerücht, das jetzt aus China zu uns herüberschwappt, umso interessanter. Denn laut eines chinesischen Analysten soll PSVR2 schon bald in die Massenproduktion gehen. Diese Ausführungen wurden von Hardware-Analyst Brad Lynch aufgegriffen und auf Twitter geteilt.

Was bedeutet das?

Sollte dieses Gerücht tatsächlich stimmen, würde das bedeuten, dass die Entwicklung an der PSVR2-Hardware in den wichtigsten Punkten abgeschlossen ist und jetzt vielfach für die Auslieferung an den Handel produziert werden kann.

Das wäre wiederum ein Hinweis, dass es bis zu einem möglichen Release des Systems gar nicht mehr so lange hin sein dürfte, ein Erscheinungstermin in diesem Jahr wäre also durchaus möglich. Das würde zu einem Bericht aus dem letzten Jahr passen, nach dem PSVR2 bereits im Laufe des Jahres 2022 erscheinen soll:

Generell gilt aber: Wie jedes Gerücht solltet ihr auch dieses mit extremer Vorsicht genießen. Zwar gibt es die Aussage zu einer möglichen baldigen Massenproduktion, bestätigt ist dies von Sony-Seite allerdings nicht.

Zumal für eine solche Ankündigung bislang auch noch wichtige Fakten fehlen. Denn während wir beispielsweise schon wissen, wie die Controller von PSVR2 aussehen werden, gibt es bislang keine Informationen zum Design und der Funktionsweise des zugehörigen Headsets. Bevor Sony also ein mögliches Release-Datum offiziell macht, dürften zuerst diese Informationen bekannt gegeben werden.

Das Jahr ist natürlich noch lang und bietet genügend Möglichkeiten für eine offizielle Ankündigung. Möglich, dass schon bald Bewegung in die PSVR2-Sache kommt.

Was glaubt ihr: Kommt PSVR2 noch in diesem Jahr?