PSVR2 im Top-Angebot: Die VR-Brille für PS5 könnt ihr jetzt 160€ günstiger abstauben!

Das PSVR2-Headset für PS5 bekommt ihr jetzt günstig im B-Ware-Angebot - aber vermutlich nur für kurze Zeit.

Wenn ihr möglichst günstig VR-Spiele auf der PS5 spielen wollt, findet ihr auf eBay jetzt eine hervorragende Gelegenheit dazu: Dort gibt es das PlayStation VR2 Headset für PS5 gerade zum Top-Preis im B-Ware-Angebot. Wenn ihr den Rabattcode PERFECTEBAY3 verwendet, zahlt ihr nur noch 290,03€. Im Vergleich zum aktuellen UVP bei Neuware spart ihr dabei rund 160€. Im Vergleich zum ursprünglichen UVP von 599,99€ kommt ihr sogar mehr als 50% günstiger weg:

Wie üblich bei solchen B-Ware-Angeboten dürften die Vorräte eng begrenzt sein, ihr solltet also besser nicht allzu lange warten. Bei dem Verkäufer handelt es sich um den großen, auf B-Ware und generalüberholte Geräte spezialisierten Händler Favorio mit derzeit 99,7 Prozent positiven Rezensionen auf eBay. Das Angebot ist also zweifelsfrei seriös.

Was bedeutet B-Ware bei dem PSVR2-Headset?

Den günstigen PlayStation VR2 Headsets aus dem eBay-Angebot dürftet ihr kaum ansehen, dass es sich um B-Ware handelt.

Laut dem Händler handelt es sich bei den günstigen PSVR2-Headsets um Vorführgeräte oder Warenrücksendungen, die allenfalls minimal benutzt wurden. Die Geräte wurden durch eine zertifizierte Fachwerkstatt überprüft und weisen höchstens geringe Gebrauchsspuren auf. Damit sind zumeist Schäden an der Verpackung oder Kleinigkeiten wie nicht mehr original aufgerollte Kabel gemeint. Die VR-Headsets selbst sind unbeschädigt und von Neuware kaum zu unterscheiden.

PlayStation VR2: Was bietet die VR-Brille für PS5?

Das PSVR2-Headset für PS5 ist seinem Vorgänger weit überlegen.

Das PlayStation VR2 Headset für PS5 hat im Vergleich zu seinem PS4-Vorgänger riesige Fortschritte gemacht. Die Auflösung von 2000 X 2040 Pixeln pro Auge bietet rund viermal so viele Bildpunkte wie zuvor, und die Kameras, die eure Bewegungen im Raum erfassen, sind nun direkt ins Headset integriert. Außerdem werden hochwertige Motion Controller mitgeliefert.

Mithilfe eines Adapters (den ihr allerdings separat dazukaufen müsst!) ist das PSVR2-Headset zudem inzwischen auch mit dem PC kompatibel. Es ist somit die einzige VR-Brille, mit der ihr sowohl auf der PS5 als auch auf Steam VR-Spiele spielen könnt. Ein weiterer Vorteil gegenüber Konkurrenten wie der Meta Quest 3 ist das Eyetracking: Mit PSVR2 könnt ihr vieles allein mit der Bewegung eurer Augen steuern, was gerade bei der Navigation in Menüs nützlich ist.

Natürlich hat PlayStation VR2 aber auch Nachteile gegenüber der Konkurrenz. Der größte ist, dass das Sony-Headset eine PS5 braucht und per Kabel mit der Konsole verbunden ist – anders als die Meta Quest 3 oder die günstigere Quest 3S, mit der ihr viele Spiele direkt auf dem Headset spielen könnt und in diesem Fall keinerlei Kabel mehr braucht. Wer maximale Bewegungsfreiheit will, ist mit der Alternative also besser dran: