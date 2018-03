PUBG - Kostenloser Waffenskin zum ersten Release-Jahrestag

Am 23. März 2017 erschien Playerunknown's Battlegrounds auf Steam Early Access und wurde innerhalb kürzester Zeit zu einem Phänomen und Inbegriff des Battle Royale-Genres. Zur Feier dieser einjährigen Geschichte verschenken die Entwickler aktuell einen Waffenskin für die SCAR-L. Alle Spieler, die sich bis zum 1. Mai 2018 einloggen, erhalten kostenlos die farbliche Verzierung.

PC players, the live server maintenance is now over and everyone can log in to get a free PUBG anniversary weapon skin: Year One - SCAR-L. Thank you for being with on this journey! Read more about the free weapon skin in our dev blog: https://t.co/4UeqO2TUtK pic.twitter.com/UPznDUqOyd