PUBG - Neues Update 8 bringt Waffenskins & Region-Lock auf Test-Server

Mit dem Update 8 für den Battle Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds finden nun auch Skins für verschiedene Waffen ihren Weg auf die Test-Server des Spiels. Außerdem nutzt der Entwickler Bluehole Entertainment die Gelegenheit, um regionale Beschränkungen der Server zu testen, bevor das Update auf die Live-Server aufgespielt wird.

Die Waffenskins können in zwei verschiedenen Crates gefunden werden. Zum einen in den kostenlosen Raider-Crates, die mit den erspielten BattlePoints (BP) freigeschaltet werden. Um sie zu öffnen, braucht ihr keinen zusätzlichen Schlüssel.

Zum anderen findet ihr sie in den Triumph-Crates. Die können zusammen mit anderen Boxen zufällig droppen, allerdings braucht ihr einen Weapon Skin Key, um sie zu öffnen. Diesen könnt ihr am PC im Steam-Marketplace kaufen. In den offiziellen Patch Notes verraten die Entwickler außerdem auch die Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Crates und Skins.

Testphase für Region Lock beginnt

Das Region-Lock-Feature wurde bereits in der Vergangenheit angekündigt und soll vor allem dafür sorgen, dass die Matches stabiler laufen. Matches, die in einer anderen Region ausgetragen werden, sind für euch dann unsichtbar. Dies soll aber keine Partys beeinflussen. Ihr könnt weiterhin zusammen mit Freunden aus anderen Teilen der Welt spielen, solange sie in eurer Party sind.

Die Entwickler geben an, das Update für alle Spieler zu veröffentlichen, wenn die Testphase stabile Ergebnisse hervorbringt. Wann die Änderungen die Xbox One-Version erreichen, ist bisher unklar.