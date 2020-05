PUBG - Das Battle Royale springt mit dem Fallschirm zu Stadia! [Anzeige]

PUBG wird täglich von mehr als 55 Millionen aktiven Nutzern gespielt und freut sich nun auch die alte Community und neue Spieler auf Googles neuer Gaming-Plattform Stadia begrüßen zu dürfen. Du kannst das Spiel im Stadia Store kaufen, oder, wenn du Stadia Pro abonniert hast, die Pioneer Edition kostenlos bei PUBG anfordern (diese enthält außerdem den Survivor Pass: Cold Front und exklusive Stadia Skins).

Bei Stadia haben die Spieler Zugang zu allen PUBG-Updates, einschließlich der in Season 7 eingeführten Updates. Dazu gehören die aktualisierte Map Vikendi, der Themenpark Dinoland und fahrende Züge! Aber das ist noch nicht alles: Stadia-Benutzer können via Crossplay PUBG zusammen mit Konsolenspielern spielen (vorausgesetzt, ihr verwendet einen Stadia-Controller). Perfekt, um mit Freunden Spaß zu haben, auch wenn sie auf einer anderen Plattform spielen.

PUBG ist endlich kompatibel mit der neuen Click to Play-Funktion von Stadia. Spieler, die das Spiel auf Stadia besitzen oder Pro-Abonnent sind, können das Spiel über den untenstehenden Link sofort starten. Streamer können ihre Community mit einem Klick zur Teilnahme am Battle Royale einladen.

In PUBG werden 100 Spieler mit dem Fallschirm auf eine Insel abgesetzt. Die Mission: Der letzte Überlebende gewinnt. Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Spieler Zugang zu einem ganzen Arsenal an Waffen und verschiedenen Fahrzeugen, die überall auf der Karte gesammelt werden müssen. Es gibt zahlreiche Karten, darunter Erangel, Miramar, Vikendi und Sanhok, die jeweils einen anderen Spielstil von den Spielern abverlangt und eigene Herausforderungen bieten. Worauf wartest du also noch? Erkunde die Inseln und zeig alleine oder mit Freunden, wer das Chicken Dinner nach Hause holen kann!